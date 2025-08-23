Trafikte yol kesen ve meskun mahalde ateş açana hapis yolda! Bakan Tunç duyurdu: Müsamaha gösterilmeyecek
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, trafikte yol kesme eylemine 3 yıla kadar, meskun mahalde silahla ateş etme eylemine 5 yıla kadar hapis cezası getirileceğini açıkladı. Tunç yaptığı açıklamada, Tunç, 'Kalabalık ortamlarda masum insanların hayatını riske atan bu tehlikeli davranışlara asla müsamaha gösterilmeyecek, yaptırımlar kararlılıkla uygulanacaktır' ifadelerine yer verdi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, trafikte yol kesme eylemine 3 yıla kadar, meskun mahalde silahla ateş etme eylemine 5 yıla kadar hapis cezası getirileceğini duyurdu.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Trabzon ilimizin Çaykara ilçesindeki gelin çıkarma merasimi sırasında silahla ateş etme sonucu 1 kişinin öldüğü ve 2 kişinin yaralandığı olayla ilişkin Çaykara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. 'Olası kast ile adam öldürme ve yaralama' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında silahlarıyla birlikte gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştır.
Diğer yandan İstanbul ilimizin Eyüpsultan ilçesinde kamyonetiyle bir kadın sürücünün önünü kesen, araca saldıran ve hakaretler eden şüpheli, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 'Mala zarar verme, kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma' suçlarından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştır. Toplumun huzurunu bozan, güvenliğini tehdit eden her türlü fiile karşı etkili tedbirler alınacak, vatandaşlarımızın güvenliği ve huzuru için bu tür eylemlere asla fırsat verilmeyecektir" dedi.
"CAYDIRICI YAPTIRIMLAR BELİRLENMEKTEDİR"
Bakan Tunç, Adalet Bakanlığı olarak bu konuda hazırlanan yasal düzenleme önerilerinin, 10'uncu Yargı Paketi'nde yer aldığını ve kanun teklifinin, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildiğini belirterek, "Bu düzenlemeler, TBMM Genel Kurulu gündemi nedeniyle yeni yasama yılının açılmasıyla beraber 11'inci Yargı Paketi'nde yeniden değerlendirilecektir. Buna göre; trafikte yol kesme eylemi, müstakil bir suç olarak düzenlenmekte, bu fiiller bakımından caydırıcı yaptırımlar belirlenmektedir. Cebir tehdit olmasa bile hukuka aykırı bir davranışta trafikte yol kesilmesi durumunda bu eylem suç olarak düzenlenecektir. Bu fiili işleyenlere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası uygulanacaktır. Trafikte yol kesmenin yanında başka suçların işlenmesi durumunda hem yol kesme suçundan hem de işlenen diğer suçlardan ayrı ayrı ceza verilecektir. Hiç kimsenin trafikte başkalarının hayatını tehlikeye atmasına izin verilmeyecektir" açıklamasında bulundu.
"MÜSAMAHA GÖSTERİLMEYECEK"
Aynı şekilde; düğün, nişan, asker uğurlaması gibi toplu etkinliklerde havaya ateş açılması fiilinin yaptırımı da ağırlaştırıldığının altını çizen Bakan Tunç, "Hazırladığımız taslakta; meskun mahalde silahla ateş etme suçunun cezası 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası iken 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası olacak şekilde artırılmakta, ses ve gaz fişeği atabilen silahlar da (kuru sıkı silah) bu suçun kapsamına alınmakta ve bu fiil bakımından 6 aydan 3 yıla kadar olacak şekilde müstakil ceza belirlenmektedir. Bu suçun; düğün, nişan ve asker uğurlaması gibi kişilerin toplu olarak bulundukları yerlerde işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında artırılacaktır. Belirtmek gerekir ki bu fiiller sonucunda yaralama veya ölüm gerçekleşmesi halinde halihazırda bu suçlardan mevzuatımızdaki cezalar eksiksiz şekilde uygulanmaktadır. Kalabalık ortamlarda masum insanların hayatını riske atan bu tehlikeli davranışlara asla müsamaha gösterilmeyecek, yaptırımlar kararlılıkla uygulanacaktır" dedi.
