CHP’li belediyeler halkı susuz bıraktı!

Uzun yıllardır etkisini gösteren küresel iklim değişikliğine karşı hazırlık yapmakla yükümlü olan belediyelerin birçoğu susuzluk riskiyle ilgili çeşitli önlemler alırken CHP'li belediyeler bu konuda da sınıfta kalmaya başladı.

YÖNETEMEDİLER

Sabah'ın haberine göre Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğundaki barajlarda su doluluğu yüzde 8'lere kadar gerilerken bir diğer CHP'li Uşak Belediyesi'nde ise kente yalnızca günlük 6 saat su verilmeye başlandı.

Geçtiğimiz günlerde Uşak Belediyesi'nin kente su sağladığı Küçükler Barajı'nda su kalmadığını ve planlı su kesintilerini yapacağını duyurmasının ardından CHP'li Başkan Özkan Yalım suçu bölgede faaliyet yürüten maden firmasına atmıştı. Firma yaptığı açıklamada kendilerine tahsis edilen suyun yalnızca yüzde 0.73'ünü kullandığını belirterek işletmelerinin söz konusu barajdan 53 kilometre uzakta olduğunu ve arada yüzlerce büyük ölçekli endüstriyel faaliyet olduğunu ekleyerek iddiaları yalanlamıştı.

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapılan açıklamada ise Uşak'taki susuzluğun gerçek nedeninin CHP'li belediye olduğu ortaya çıktı. Şehrin içme ve kullanma suyunun sağlanmasının belediyelerin asli görevi olduğunu belirten DSİ, "Su sıkıntısı Uşak Belediyesi'nin yeterli kaynak ayırmaması, Küçükler Barajı'nın doğru işletilememesi, şehirdeki yüzde 40 kayıp kaçak oranının azaltılması konusunda çalışma yapılmamasından kaynaklanmaktadır. Bu oran yılda 7.6 milyon metreküp su yapmaktadır. Küçükler Barajı'nda 2024'te depolanan 9 milyon metreküp suyun, içme suyuna ayrılan kısmı 4.5 milyon metreküp iken, belediye barajdan 7 milyon metreküp su çekmiştir. DSİ tarafından belediye uyarılmış, az su çekmesi için 3 yeraltı kuyusu devredilmiştir. Su çekilmeye devam edilmesiyle baraj 16 Ağustos'ta sıfırlanmıştır" açıklamasında bulundu.

DSİ su sorununun çözümü için harekete geçerken yeni devreye alınacak yatırımlarla eylül ayında sorunun ortadan kalması hedefleniyor.

ALGI DEĞİL, HİZMET YAPIN

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, CHP'li belediyelerin dezenformasyon çalışmalarına ilişkin, "Devlet Su İşleri görevini fazlasıyla yapıyor. Kendi görevini yapamayan ya da bu konuda yardım isteyen bütün belediyelerimizi hiçbir zaman geri çevirmiyor. Belediyelerimizin algının değil, suyun yönetimini yapması gerekir" dedi.

KESİNTİ 12 İLÇEYE ÇIKTI

İzmir'de kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle alınan tedbirler kapsamında kent genelinde 11 ilçede 5 günde bir uygulanan planlı su kesintisi, yeni düzenleme ile 12 ilçede 3 gün arayla uygulanmaya başlanacak. 11 ilçede devam eden kesintilere 1 ilçe daha eklendi. Öte yandan 6 Ağustos'ta uygulanmaya başlanan ve 31 Ağustos'a kadar planlanan su kesintileri 3 Eylül'e uzatıldı.

Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Menemen, Gaziemir, Karabağlar, Konak, Bornova, Buca, Balçova, Narlıdere ve Güzelbahçe ilçelerinde 3 günde bir 23.00 ile 05.00 arasında planlı su kesintisi uygulanacak. Üç bölgeyi kapsayan su kesinti programına göre; birinci bölge olan Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Menemen ve Gaziemir'de 22, 25, 28 ve 31 Ağustos'ta, ikinci bölge olan Bornova, Bayraklı, Buca, Karabağlar, Gaziemir'de 23, 26, 29 Ağustos ve 1 Eylül'de, üçüncü bölge olan Karabağlar, Konak, Bornova, Buca, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe'de 24, 27, 30 Ağustos ve 2 Eylül'de su kesintisi yapılacak.