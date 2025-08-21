Talep Fransa’dan! Başkan Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü | Gündem: Rusya-Ukrayna ve Gazze

(FOTO: AA )

RUSYA-UKRAYNA BARIŞ SÜRECİ VE GAZZE'DEKİ SON DURUM MASADA

Görüşmede Türkiye ile Fransa ikili ilişkileri, Rusya-Ukrayna barış süreci, Gazze'deki son durum başta olmak üzere birçok bölgesel ve küresel gelişme ele alındı.

Başkan Erdoğan, Ukrayna-Rusya savaşının adil bir barışla sonlandırılması için Türkiye'nin gayretlerinin sürdüğünü, Alaska ve aşington'daki temasları yakından takip ettiklerini belirtti.