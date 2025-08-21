21 Ağustos 2025, Perşembe
Talep Fransa'dan! Başkan Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü | Gündem: Rusya-Ukrayna ve Gazze

Talep Fransa'dan! Başkan Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü | Gündem: Rusya-Ukrayna ve Gazze

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.08.2025 14:21 Güncelleme: 21.08.2025 14:56
Talep Fransa’dan! Başkan Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü | Gündem: Rusya-Ukrayna ve Gazze

Başkan Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Fransa tarafının talebi üzerine telefonda görüştü. Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin, Ukrayna ile Rusya arasındaki barış görüşmelerinde her türlü çabaya ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu ifade etti. Başkan Erdoğan ayrıca Gazze'yi işgal planına hız veren İsrail'in ortaya koyduğu pervasızlığın dizginlenmesinin şart olduğunu belirtti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Fransa tarafının talebi üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

RUSYA-UKRAYNA BARIŞ SÜRECİ VE GAZZE'DEKİ SON DURUM MASADA
Görüşmede Türkiye ile Fransa ikili ilişkileri, Rusya-Ukrayna barış süreci, Gazze'deki son durum başta olmak üzere birçok bölgesel ve küresel gelişme ele alındı.

Başkan Erdoğan, Ukrayna-Rusya savaşının adil bir barışla sonlandırılması için Türkiye'nin gayretlerinin sürdüğünü, Alaska ve aşington'daki temasları yakından takip ettiklerini belirtti.

"TÜRKİYE UKRAYNA İLE RUSYA BARIŞ GÖRÜŞMELERİNDE EV SAHİPLİĞİ YAPMAYA HAZIR"
Başkan Erdoğan görüşmede Türkiye'nin, Ukrayna ile Rusya arasındaki barış görüşmelerinde her türlü çabaya ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

"İSRAİL'İN ORTAYA KOYDUĞU PERVASIZLIĞIN DİZGİNLENMESİ ŞART"
Başkan Erdoğan, Türkiye'nin büyük bir insani felaket yaşanan Gazze'de ateşkesin sağlanması için gayret gösterdiğini, Gazze'yi işgal planına hız veren İsrail'in ortaya koyduğu pervasızlığın dizginlenmesinin şart olduğunu belirtti.

İKİ LİDER MUTABIK
İki lider BM Zirvesi marjında New York'ta ele alınan konulara ilişkin ayrıntıları ele alma konusunda mutabık kaldı.

TÜRKİYE FRANSA İŞ BİRLİĞİNİN GELİŞMESİ İÇİN ADIMLAR SÜRECEK
Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Fransa ile iş birliğinin geliştirilmesine önem verdiğini, savunma sanayii başta olmak üzere birçok alanda ilişkilerin ilerletilmesi için adımlar atmayı sürdüreceklerini ifade etti.

