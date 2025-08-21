A Haber’de çarpıcı yorum! “Yedek katiller iş başında” İsrail 60 bin askeri göreve çağırdı
Gazze Şeridi’nde 7 Ekim 2023’te başlayan işgalin ardından yüzbinlerce Filistinli hayatını kaybetti, birçok bölge gasp edildi. Bölgeden gelen son gelişmelerde İsrail’in tam işgal haritasını yayınladı belirtilirken, Gazze’ye şiddetli bombardımanların başladığı bilgisi verildi. A Haber canlı yayınına katılan Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, Morag ve Magen Oz koridorları ile doğu, batı ve deniz abluka hattını değerlendirerek, İsrail'in 60 bin askeri göreve çağırdığını bununla ablukanın daha da derinleşeceğini söyledi. Olçar “Deniz ablukasına hiçbir gemi, sivil dahil, giriş yapamıyor. Buradan geçebilecek tek güç Türkiye’nin donanmasıdır” dedi.
"KUŞATMA DEĞİL, ABLUKA"
Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, bölgede yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Olçar, söz konusu durumun kuşatma değil, abluka olduğunu belirterek şunları söyledi:
"Abluka, giriş ve çıkışları önlemektir. Kuşatma ise belli bölgelerde kalıcı garnizonlar kurularak o bölgedeki tüm giriş-çıkışların denetlenmesidir. Haritaya baktığımızda hem denizde hem karadan bir abluka söz konusu. Hava hakimiyeti zaten onlarda. İçeride kuşatma şu anda teknik olarak mümkün değil."
MORAG VE MAGEN OZ KORİDORLARI
Olçar, bölgede oluşturulan yeni koridorlara dikkat çekti:
Morag Koridoru: Mısır'dan gelebilecek askeri birlikleri engellemeyi amaçlıyor. Bu bölge Refah hattında bulunuyor.
Magen Oz Koridoru: İsrail'in sınırlarını denize doğru genişletme harekâtı. Rusya'nın uyguladığı stratejiye benzetiliyor.
Olçar, Gazze'nin kuzeyinde de yeni bir koridorun açıldığını belirterek, burada yerleşim yerlerinin az olması nedeniyle kuşatmanın daha kolay yapılabildiğini söyledi.
60 BİN YEDEK ASKER ÇAĞRILDI
Bölgedeki en büyük tehdidin batıdan geldiğine işaret eden Olçar, Morag Koridoru için 60 bin kişilik bir ordunun çağrıldığını ifade etti:
"60 bin kişilik kuvvet, yaklaşık iki ordu demektir. Normalde bir ordunun mevcudu 30 bin civarındadır. Bu nedenle buna genişletilmiş bir ordu da denebilir. İsrail yedeklerden 60 bin yeni asker çağırdı; yani yedek katiller geliyor."
GAZZE KASABININ AÇIKLAMASI
Olçar'ın değerlendirmeleri sırasında, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yayınlanan harita sonrası yaptığı açıklamaya da yer verildi. Netanyahu, şu ifadeleri kullandı:
"Gazze Şeridi'nde bizimle barış içinde yaşamaya kararlı, terörizmi desteklemeyen İsrailli olmayan sivil bir hükümet istiyorum."
"DENİZDEN ZORLA TAHLİYE İHTİMALİ"
Olçar, asıl tehlikenin koridorların genişletilmesi olduğunu belirterek şu uyarıda bulundu:
"Bu koridor genişletilerek denize doğru daraltılabilir. Böylece insanları zorla gemilerle transfer edebilirler. Bölgedeki denizden ciddi bir abluka var. Hiçbir gemi, sivil dahil, giriş yapamıyor. Buradan geçebilecek tek güç Türkiye'nin donanmasıdır."
EL MAMASİ ÖRNEĞİ
Haritada bölgenin batı kısımlarını işaret ederek konuşmasını sürdüren Olçar, daha önce yaşanan El Mamasi örneğini hatırlattı:
"Çok küçük bir yerdi. Burada yaklaşık 400-500 bin insanı topladılar ve burayı 'güvenli bölge' ilan ettiler. Ardından aynı bölgeyi ağır bombardımana tuttular. Binlerce insanı şehit ettiler."
Olçar, bütün bu gelişmelerin ABD'ye de fırsat sunduğunu belirterek, "ABD abluka altındaki mağdur halkı kurtararak kendisini kahraman ilan edebilir" dedi.
HAMAS'TAN AÇIKLAMA
Program devam ederken Hamas'tan gelen son açıklama da paylaşıldı. Açıklamada, İsrail'in yeni saldırıları şu sözlerle eleştirildi:
"İsrail'in yeni saldırganlığı, arabulucuların ateşkes ve esir değişimi çabalarına karşı bir saygısızlıktır."
