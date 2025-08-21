A Haber’de çarpıcı yorum! “Yedek katiller iş başında” İsrail 60 bin askeri göreve çağırdı

(foto- ekran görüntüsü - ekran görüntüsü)

MORAG VE MAGEN OZ KORİDORLARI

Olçar, bölgede oluşturulan yeni koridorlara dikkat çekti:

Morag Koridoru: Mısır'dan gelebilecek askeri birlikleri engellemeyi amaçlıyor. Bu bölge Refah hattında bulunuyor.

Magen Oz Koridoru: İsrail'in sınırlarını denize doğru genişletme harekâtı. Rusya'nın uyguladığı stratejiye benzetiliyor.

Olçar, Gazze'nin kuzeyinde de yeni bir koridorun açıldığını belirterek, burada yerleşim yerlerinin az olması nedeniyle kuşatmanın daha kolay yapılabildiğini söyledi.

60 BİN YEDEK ASKER ÇAĞRILDI

Bölgedeki en büyük tehdidin batıdan geldiğine işaret eden Olçar, Morag Koridoru için 60 bin kişilik bir ordunun çağrıldığını ifade etti:

"60 bin kişilik kuvvet, yaklaşık iki ordu demektir. Normalde bir ordunun mevcudu 30 bin civarındadır. Bu nedenle buna genişletilmiş bir ordu da denebilir. İsrail yedeklerden 60 bin yeni asker çağırdı; yani yedek katiller geliyor."

GAZZE KASABININ AÇIKLAMASI

Olçar'ın değerlendirmeleri sırasında, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yayınlanan harita sonrası yaptığı açıklamaya da yer verildi. Netanyahu, şu ifadeleri kullandı:

"Gazze Şeridi'nde bizimle barış içinde yaşamaya kararlı, terörizmi desteklemeyen İsrailli olmayan sivil bir hükümet istiyorum."

"DENİZDEN ZORLA TAHLİYE İHTİMALİ"

Olçar, asıl tehlikenin koridorların genişletilmesi olduğunu belirterek şu uyarıda bulundu:

"Bu koridor genişletilerek denize doğru daraltılabilir. Böylece insanları zorla gemilerle transfer edebilirler. Bölgedeki denizden ciddi bir abluka var. Hiçbir gemi, sivil dahil, giriş yapamıyor. Buradan geçebilecek tek güç Türkiye'nin donanmasıdır."