Tokat’ta düğünlerde havaya ateş açılmıştı! 1 maganda tutuklandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.08.2025 17:00 Güncelleme: 20.08.2025 17:01
Tokat'ın Erbaa ilçesinde düğünlerde havaya ateş ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Erbaa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akça ve Çevresu köylerinde düğünlerde havaya ateş açanların tespiti ve yakalanması için çalışma yürüttü.

Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda 7 tabanca ve çok sayıda fişeği ele geçirdi.

Operasyonlar kapsamında M.Ö, G.Ö, H.T, U.T, M.T, Ş.T, A.T, Z.Ç. ve E.A. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.T. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

