NATO Genel Sekreteri Rutte Başkan Erdoğan ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradı. Görüşmede Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın seyri ve barış sürecine yönelik atılabilecek adımlar değerlendirildi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ve AB liderleri ile gerçekleştirdiği zirve sonrası dönüş yolunda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradı.

UKRAYNA-RUSYA SÜRECİ

Görüşmede Ukrayna-Rusya arasındaki barış sürecine ilişkin son gelişmeler ele alındı. Başkan Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri, Türkiye'nin Ukrayna barış süreci ve Karadeniz'in güvenliği konusundaki önemli rolüne değindiler.

Başkan Erdoğan ve Genel Sekreter Rutte görüşmede, NATO'nun en önemli ülkelerinden biri olan Türkiye'nin barış sürecine katkısı ve yakın koordinasyon konusunda mutabık kaldılar. Erdoğan ve Rutte, uygulanabilir ve sürdürülebilir güvenlik garantileri konusunda da görüş alışverişinde bulundular.