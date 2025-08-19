19 Ağustos 2025, Salı
Haberler Gündem Haberleri Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, BAE'li mevkidaşını ağırladı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, BAE'li mevkidaşını ağırladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 19.08.2025 18:18 Güncelleme: 19.08.2025 18:18
ABONE OL
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, BAE’li mevkidaşını ağırladı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Genelkurmay Başkanı Korgeneral İssa Saif Mohammed Al Mazrouei ile bir araya geldi. Bayraktaroğlu, resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan BAE Genelkurmay Başkanı Al Mazrouei'yi askeri törenle karşıladı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Genelkurmay Başkanı Korgeneral İssa Saif Mohammed Al Mazrouei ile bir araya geldi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Bayraktaroğlu, resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan BAE Genelkurmay Başkanı Al Mazrouei'yi askeri törenle karşıladı.

Törenin ardından iki komutan ve heyetler, Genelkurmay Karargahı'nda görüşme gerçekleştirdi. Ardından iki ülke arasında düzenlenen "Üst Düzey Askeri Diyalog Toplantısı"nın sonuç raporu imzalandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, BAE’li mevkidaşını ağırladı Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, BAE’li mevkidaşını ağırladı Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, BAE’li mevkidaşını ağırladı
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör