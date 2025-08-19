Asrın felaketi sonrası Hatay’da altyapı yeniden doğuyor! 11 kilometrelik dev tünelle yeni atılım

Hatay'da deprem sonrası ağır hasar gören kanalizasyon altyapısının yenilenmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, İLBANK, Emlak Konut GYO ve Hatay Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle Büyükçat mevkiinde kurulacak ileri biyolojik arıtma tesisi için 11.2 kilometre uzunluğunda, 5.6 metre çapındaki atık su tünelinin inşasına devam ediliyor.

Defne'den başlayıp Antakya merkez ve Samandağ'ı da kapsayan hat boyunca inşa edilecek tünel ile TOKİ ve Emlak Konut projeleri başta olmak üzere mevcut yerleşim birimlerinin atık suları, tünelin doğal eğimi sayesinde doğrudan ileri biyolojik arıtma tesisine aktarılacak. 180 bin metreküp kapasiteli tesis tamamlandığında Hatay'ın kanalizasyon sorununun çözülmesi ve Asi Nehri'nin kirlilik sorunlarının giderilmesi hedefleniyor.