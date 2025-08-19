Asrın felaketi sonrası Hatay’da altyapı yeniden doğuyor! 11 kilometrelik dev tünelle yeni atılım
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremde altyapısı ağır hasar gören Hatay için yapılacak ileri biyolojik arıtma tesisinin tünel inşaatından görüntüler paylaştı. 11 bin 200 metre uzunluğunda ve 180 bin metreküp kapasiteli tünelin, Asi Nehri'nin kirlilik sorununu çözmesi hedefleniyor.
Hatay'da deprem sonrası ağır hasar gören kanalizasyon altyapısının yenilenmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, İLBANK, Emlak Konut GYO ve Hatay Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle Büyükçat mevkiinde kurulacak ileri biyolojik arıtma tesisi için 11.2 kilometre uzunluğunda, 5.6 metre çapındaki atık su tünelinin inşasına devam ediliyor.
Defne'den başlayıp Antakya merkez ve Samandağ'ı da kapsayan hat boyunca inşa edilecek tünel ile TOKİ ve Emlak Konut projeleri başta olmak üzere mevcut yerleşim birimlerinin atık suları, tünelin doğal eğimi sayesinde doğrudan ileri biyolojik arıtma tesisine aktarılacak. 180 bin metreküp kapasiteli tesis tamamlandığında Hatay'ın kanalizasyon sorununun çözülmesi ve Asi Nehri'nin kirlilik sorunlarının giderilmesi hedefleniyor.
TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK ATIK SU TESİSİ
Atık su tünelinin inşasının görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "11 bin 200 metre uzunluğunda 180 bin metreküp kapasiteli ülkemizin en büyük atık su tünelini Hatay'da inşa ediyoruz. Asrın felaketi sonrası şehrimizde konutlarımızın yanı sıra altyapıyı da tamamen yeniliyoruz. Hatay Atık Su Tüneli projemiz tamamlandığında Asi Nehri; tertemiz suyuyla, tüm ihtişamıyla eski canlılığına tekrar kavuşacak" dedi.
"ASİ NEHERİNİN KİRLİLİK SORUNU ORTADAN KALKACAK"
Emlak Konut Altyapı Kontrol Amiri Serhan Hezer, tesis ve tünel çalışmalarıyla ilgili şunları söyledi:
"Tünel iç çapı 4 metre 30 santimetre olup 10 tane şaft bulunmakta. Bu şaftlarda tüm mevcut havzaları toplayacak mikro tüneller ile beraber şaftlara bağlantı yapılacak. Akabinde bu şaft noktaları aynı zamanda yerel idarenin bakım işletme, onarım çalışmaları için güvenli bir iniş çıkış noktaları oluşturacak. Bu tünel sayesinde Hatay'ın yıllardır devam eden Asi Nehri'nin kirlilik sorunu ortadan kalkacak."
"ARITILAN SULAR TARIM SULAMADA DA KULLANABİLECEK"
Proje tamamlandığında Hatay'ın daha sürdürülebilir, çevreci bir yapıya kavuşacağının altını çizen Hezer, "Tesis çalışmaya başlayınca kanalizasyon hatları Asi Nehri'ne dökülmeden atık su tüneli içinden kendi doğal eğimiyle direkt planladığımız ileri biyolojik arıtma tesisine intikal edecek. Temizlenen suların Asi Nehri'ne deşarjı sağlanacak ve böylece ileri biyolojik arıtma tesisinden çıkan arıtılmış sular tarım sulamada da kullanılabilir olacak. 2060 yılı nüfus hesabına göre yaklaşık 1 milyon insana hizmet verecek atık su tüneli ve ileri biyolojik arıtma tesisi sayesinde Hatay ilimiz tüm çevresel sorunlardan ve kanalizasyon problemlerinden tamamen kalıcı bir şekilde kurtulmuş olacak" dedi.
