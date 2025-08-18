19 Ağustos 2025, Salı
Bakan Güler'den önemli kabul: Orgeneral Bayraktaroğlu ile görüştü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
18.08.2025 23:18
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nu kabul etti.

Bakanlığın NSosyal'deki hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bugün gerçekleşen devir teslim töreninin ardından Genelkurmay Başkanlığı görevini devralan Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nu kabul etti." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, kabule ilişkin fotoğraflara da yer verildi.

