İklim Kanunu üzerinden "yapay et" ve "Türkiye'de hayvancılığı bitirecekler" iftiralarına tepki: Hiçbir zaman gündemimizde olmadı
İklim Kanunu üzerinden 'Türkiye'de yapay et üretilecek' iddiaları bir süredir dolanıyordu. İklim Kanunu üzerinden dolaşıma sokulan bu iddialar arasında 'Türkiye'de hayvancılığı bitirecekler, hayvancılık yapanlara izin verilmiyor' gibi yalanlar da yer alıyordu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı bu iddiaları yalanlayarak 'İklim Kanunu'nda yapay etle ilgili tek bir kelime dahi bulunmamaktadır, böyle bir düzenleme yoktur. Bakanlığımızın gündeminde yapay et hiçbir zaman olmamıştır.' dedi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İklim Kanunu üzerinden "Türkiye'de yapay et üretilecek" iddialarının yer aldığını belirterek, "İklim Kanunu'nda yapay etle ilgili tek bir kelime dahi bulunmamaktadır, böyle bir düzenleme yoktur." ifadelerini kullandı.
İKLİM KANUNU ÜZERİNDEN ASILSIZ İFTİRALAR
Bakan Yumaklı, Next Sosyal'deki hesabından, son günlerde İklim Kanunu üzerinden tamamen asılsız iddialar ve kasıtlı yalan haberlerin dolaşıma sokulduğunu bildirdi.
"HİÇBİR ZAMAN GÜNDEMİMİZDE OLMADI"
Bunların başında "Türkiye'de yapay et üretilecek" ve "Türkiye'de hayvancılığı bitirecekler, hayvancılık yapanlara izin verilmiyor" yalanlarının geldiğini belirten Yumaklı, "İklim Kanunu'nda yapay etle ilgili tek bir kelime dahi bulunmamaktadır, böyle bir düzenleme yoktur. Bakanlığımızın gündeminde yapay et hiçbir zaman olmamıştır." ifadelerini kullandı.
ŞAPLA MÜCADELE: HAYVAN PAZARLARI BU HAFTADAN İTİBAREN AÇILACAK
Yumaklı, son günlerde şap hastalığına karşı yoğun şekilde mücadele ettiklerini, SAT1 serotipine karşı geliştirdikleri 11 milyondan fazla aşıyı sahaya sevk ettiklerini anımsatarak, aşı üretimi ve aşılamaların devam ettiğini aktardı.
Hayvan pazarlarını bu haftadan itibaren peyderpey açmaya başlayacaklarının bilgisini veren Yumaklı, şu ifadeleri kullandı:
"Olumlu yönde ilerlediğimiz bu mücadele karşısında da 'Devletin amacı İklim Kanunu gereği hayvanları öldürmek, asıl devletin yaptığı aşı hayvanları hasta ediyor, kesinlikle aşı yaptırmayın' diyerek üreticilerimizi yalanlarıyla aldatan bazı provokatörler türemiştir. Üreticimizi ve vatandaşımızı aldatmaya yönelik bu tür dezenformasyonlar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır.
YALANLARLA ORGANİZE BİR DOLANDIRICILIK FAALİYETİ
Diğer yandan, bazı üçkağıtçıların bu yalanları fırsata çevirerek, hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımıza, 'Bu kanun yüzünden hayvanlarınızı düşük fiyattan satmak zorunda kalacaksınız, şimdiden bize satın' diyerek, üreticimizin emeğine göz dikip, organize bir dolandırıcılık faaliyetinin içine girdiklerini görüyoruz. Biz üreticimizin alın terinin, emeğinin her zaman yanındayız."
Bakan Yumaklı, son 23 yılda 491 milyar lira hayvancılığa destek verdiklerini, hayvancılık yol haritasıyla genç ve kadın üreticileri, küçük aile işletmelerini öncelikli olarak desteklediklerine işaret ederek, şunları kaydetti:
"Hayvancılıkla ilgili en doğru bilgiye Türkiye'nin her il ve ilçesinde bulunan Tarım ve Orman Müdürlüklerimizden ulaşabilirsiniz. Sosyal medyada yayılan yalan haberlere, kulaktan dolma söylentilere itibar etmeyiniz. Ayrıca bu yöntemlerle dolandırıcılık yapanlara karşı dikkatli olunuz. Böyle bir durumla karşılaştığınızda hiç tereddüt etmeden adli mercilere şikayet ediniz.
Tarım ve Orman Bakanlığı olarak, üreticimizin hakkını, vatandaşımızın güvenini korumak için hem sahada hem de hukuk önünde gereken mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğimizin altını çizmek istiyorum."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kediniz kapalı kapıda ısrarla miyavlıyorsa bunları kesinlikle bilmelisiniz
- İZMİR zamlı toplu taşıma ücret tarifesi 2025 | İzmir'de öğrenci biniş fiyatı ne kadar? Ulaşıma kaç TL zam geldi? ESHOT, İZBAN...
- 60 yaşındaki adamın ChatGPT diyeti kabusa döndü! Unutulmuş 19. Yüzyıl hastalığına yakalandı
- Yaz transfer süreci bitti mi? Transfer sezonu ne zaman, hangi tarihte son bulacak?
- KPSS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı 2025 | ÖSYM KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavı ne zaman yapılacak?
- Manchester United-Arsenal maçı bugün saat kaçta? Premier Lig Manchester United-Arsenal maçı hangi kanalda yayınlanacak?
- Beşiktaş Eyüpspor maçı bugün saat kaçta? BJK Süper Lig maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
- TUS 2. Dönem A-B-C-D-E cevap anahtarı PDF | 17 Ağustos 2025 TUS-STS soru kitapçıkları erişime ne zaman açılacak?
- Ay’da nükleer üs mümkün mü? NASA’nın 5 yıllık yeni hedefi: Ay’a nükleer reaktör yerleştirme projesinin fiyatı dudak uçuklattı
- 17 AĞUSTOS 1999 GÖLCÜK DEPREMİ kaç şiddetindeydi, ne kadar sürdü? Hangi iller zarar gördü? İstanbul'da kaç kişi hayatını yitirdi?
- Emekliye ocakta %10.56'lık oran oluştu! Memura %5.30'luk fark ödemesi! SSK, BAĞ-KUR, EYT... Kim ne kadar alacak?
- Meteoroloji’den kritik uyarı: Marmara’da sert rüzgar, Akdeniz’de gök gürültülü sağanak alarmı! Yeni haftada hava nasıl olacak?