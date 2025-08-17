İklim Kanunu üzerinden "yapay et" ve "Türkiye'de hayvancılığı bitirecekler" iftiralarına tepki: Hiçbir zaman gündemimizde olmadı

Fotoğraf-AA Arşiv

ŞAPLA MÜCADELE: HAYVAN PAZARLARI BU HAFTADAN İTİBAREN AÇILACAK

Yumaklı, son günlerde şap hastalığına karşı yoğun şekilde mücadele ettiklerini, SAT1 serotipine karşı geliştirdikleri 11 milyondan fazla aşıyı sahaya sevk ettiklerini anımsatarak, aşı üretimi ve aşılamaların devam ettiğini aktardı.

Hayvan pazarlarını bu haftadan itibaren peyderpey açmaya başlayacaklarının bilgisini veren Yumaklı, şu ifadeleri kullandı:

"Olumlu yönde ilerlediğimiz bu mücadele karşısında da 'Devletin amacı İklim Kanunu gereği hayvanları öldürmek, asıl devletin yaptığı aşı hayvanları hasta ediyor, kesinlikle aşı yaptırmayın' diyerek üreticilerimizi yalanlarıyla aldatan bazı provokatörler türemiştir. Üreticimizi ve vatandaşımızı aldatmaya yönelik bu tür dezenformasyonlar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır.

YALANLARLA ORGANİZE BİR DOLANDIRICILIK FAALİYETİ

Diğer yandan, bazı üçkağıtçıların bu yalanları fırsata çevirerek, hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımıza, 'Bu kanun yüzünden hayvanlarınızı düşük fiyattan satmak zorunda kalacaksınız, şimdiden bize satın' diyerek, üreticimizin emeğine göz dikip, organize bir dolandırıcılık faaliyetinin içine girdiklerini görüyoruz. Biz üreticimizin alın terinin, emeğinin her zaman yanındayız."