Başkan Erdoğan'dan 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'in kızına tebrik telefonu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'in, Milli Savunma Üniversitesi'nden teğmen olarak mezun olan kızı Elif Nur Halisdemir'i arayarak tebrik etti ve görevinde başarılar diledi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi'nden teğmen olarak mezun olan, 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'in kızı Elif Nur Halisdemir'i tebrik etti.
Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, 15 Temmuz hain darbe girişiminde kahramanca mücadele ederek şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in eşi Hatice Halisdemir ile telefonla görüştü.
Başkan Erdoğan, telefon görüşmesinde, Milli Savunma Üniversitesi 39'uncu Dönem Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimi'nden teğmen olarak mezun olan Ömer Halisdemir'in kızı Elif Nur Halisdemir'i tebrik ederek, görevinde başarılar diledi.