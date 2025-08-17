17 Ağustos 2025, Pazar
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan'dan 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'in kızına tebrik telefonu

Başkan Erdoğan'dan 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'in kızına tebrik telefonu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 17.08.2025 16:30 Güncelleme: 17.08.2025 16:32
ABONE OL
Başkan Erdoğan’dan 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir’in kızına tebrik telefonu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'in, Milli Savunma Üniversitesi'nden teğmen olarak mezun olan kızı Elif Nur Halisdemir'i arayarak tebrik etti ve görevinde başarılar diledi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi'nden teğmen olarak mezun olan, 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'in kızı Elif Nur Halisdemir'i tebrik etti.

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, 15 Temmuz hain darbe girişiminde kahramanca mücadele ederek şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in eşi Hatice Halisdemir ile telefonla görüştü.

Başkan Erdoğan, telefon görüşmesinde, Milli Savunma Üniversitesi 39'uncu Dönem Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimi'nden teğmen olarak mezun olan Ömer Halisdemir'in kızı Elif Nur Halisdemir'i tebrik ederek, görevinde başarılar diledi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan’dan 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir’in kızına tebrik telefonu Başkan Erdoğan’dan 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir’in kızına tebrik telefonu Başkan Erdoğan’dan 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir’in kızına tebrik telefonu

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör