CHP belediyeciliğinde sular durulmuyor: Patlayan boru mahalleyi felç etti!
CHP yönetimindeki belediyelerde krizler bir türlü bitmiyor Su, çöp ve yol gibi temel hizmetlerde yaşanan sıkıntılara bir yenisi daha eklendi. Adana’nın Yüreğir ilçesinde, ASKİ’ye ait içme suyu borusunun patlaması sonucu sokaklar ve bazı evler sular altında kaldı.Olayın ardından bölgede yaşayan vatandaşlar büyük mağduriyet yaşadı. Daha önce de benzer bir arızanın yaşandığını belirten vatandaşlar, aynı sorunların tekrar etmesine tepki gösterdi.
Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nde Adana Büyükşehir Belediyesi iştiraki ASKİ'ye ait içme suyu borusu, henüz bilinmeyen bir nedenle patladı. Patlamanın ardından sokaklar kısa sürede göle dönerken, evleri de su bastı. Mahalle sakinleri, ani su taşkını nedeniyle evlerinde ve bahçelerinde maddi hasar oluştuğunu belirterek duruma tepki gösterdi. ASKİ ekipleri, patlayan borunun onarılması ve suyun tahliyesi için çalışma başlattı.
BU İLK DEĞİLMİŞ!
Mahalle sakinlerinden Necati Urba, "Geçtiğimiz aylarda da su borusu patlamıştı. Sabah işe geldik her taraf suydu, ekipleri çağırdık geldiler ama halen sularımız kesik. Mağdur olduk" dedi.
VATANDAŞLAR ÇİLEDEN ÇIKTI: SÜREKLİ BU SORUNU YAŞIYORUZ
Mahalle sakinlerinden Gülistan Büyükkaya, "Sürekli bu sorunu yaşıyoruz. Ben 4 yıldır bu mahalledeyim 3 defa su borusu patladı. Evi su basmadı ama kapının önüne kadar su geldi" ifadelerini kullandı.
Vatandaşlardan Mehmet Eset de, "Sabah su patladı, deniz gibi su evi bastı. Çocuklarımız hep korktu, ikinci kata çıktık. Su patlamasını her zaman yaşıyoruz, patlamayan bir şey yok. Vatandaşlar hep mağdur oldu" diye konuştu.
