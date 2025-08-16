CHP belediyeciliğinde sular durulmuyor: Patlayan boru mahalleyi felç etti!

CHP yönetimindeki belediyelerde krizler bir türlü bitmiyor. Su, çöp ve yol krizlerinin ardından bu kez de patlayan su borusu nedeniyle vatandaşlar mağdur oldu. Adana'nın Yüreğir ilçesinde ASKİ'ye ait içme suyu borusunun patlamasıyla sokaklar ve evler sular altında kaldı. Vatandaşlar daha önce de su borusunun patladığını belirterek tepki gösterdi.

Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nde Adana Büyükşehir Belediyesi iştiraki ASKİ'ye ait içme suyu borusu, henüz bilinmeyen bir nedenle patladı. Patlamanın ardından sokaklar kısa sürede göle dönerken, evleri de su bastı. Mahalle sakinleri, ani su taşkını nedeniyle evlerinde ve bahçelerinde maddi hasar oluştuğunu belirterek duruma tepki gösterdi. ASKİ ekipleri, patlayan borunun onarılması ve suyun tahliyesi için çalışma başlattı.