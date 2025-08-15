Türkiye’nin savunma gücü! Milli füzeleri gücünü yerli üretimden alıyor

İkinci, Türkiye Basın Federasyonunun düzenlediği Anadolu Sohbetleri buluşmasında basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Roketsan'ın Türkiye'nin en büyük AR-GE merkezlerinden biri olduğunu anlatan İkinci, 6 binin üzerinde çalışanla Türk savunma sanayisine katkıda bulunduklarını söyledi.

Baykar'dan sonra Türkiye'nin de en hızlı büyüyen savunma sanayisi şirketi olduklarını vurgulayan İkinci, Roketsan'ın cirosunun her yıl dolar bazında yüzde 40'ın üzerinde arttığını bildirdi.

Bu büyümenin büyük kısmının ihracat odaklı olduğuna vurgu yapan İkinci, şöyle konuştu:

"İki tane çok temel amacımız var. Birincisi, Türk Silahlı Kuvvetleri için dünyadaki en iyi silah sistemlerini geliştirmek. İkincisi de bu silah sistemlerinin ihracatını yaparak dost ve kardeş ülkelere sunmak. Gelen parayla da AR-GE yapmak ve gelecek nesil teknolojilerde üretim kapasitesine aktarmak.

Roketsan, hem büyüme potansiyeli açısından hem de AR-GE'ye kaynak ayrılması açısından Türkiye'nin sayılı kurumlarından bir tanesi. Yani burası bir savunma sanayisi şirketi değil, Türkiye'nin en büyük AR-GE şirketlerinden bir tanesi. Türkiye'nin tüm endüstrilerini düşünün. Bu endüstriler içerisinde AR-GE'ye en çok yatırım yapan dördüncü şirketiz. 10 milyar liranın üzerinde kaynağı her yıl kendi projelerimize ayırıyoruz. Tesis ve altyapıların üretim açısından çok büyük önemi var ama asıl gücümüz insan kaynağı. Nitelikli insan kaynağı şu anda bizim için en kıymetli, en değerli şey. Teknolojiyi geliştirmek için insana ihtiyacımız var."

"VİDA, PERÇİN BİLE ENGELLENİYOR"

Roketsan'ın ismi geçtiğinde uluslararası alandan herhangi bir ürün almanın zorlaştığına işaret eden İkinci, "Vida bile olsa, perçin bile olsa, önemli olmayan, herhangi bir firmanın kolaylıkla erişebileceği malzemeleri bile Roketsan adına talep ettiğinizde hemen bir engelle karşılaşıyorsunuz. Bu bizim için engel gibi gözükse de aslında tamamıyla bizi yerlileştirme ve millileştirme odağında büyümeye itiyor. Özellikle son 10 yıldır yapılan çalışmalarla şu anda Roketsan'ın dışarıya bağımlı, üretimini etkileyen herhangi bir bağımlılığı yok." ifadelerini kullandı.

Türk savunma sanayisinin şu anda yerli katkı oranının yüzde 80'in üzerinde olduğunu belirten İkinci, "Bu durum bizi bu oranın daha da üzerine çıkarıyor. Bizim yerlilik oranımız yüzde 90'ın üzerinde. Tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirilmiş parçaları ya kendimiz üretip kullanıyoruz ya da 2000'den fazla iş ortağımızla üretiyoruz. Bu ortaklarımıza büyük bir millileştirme grubumuz var." dedi.

İkinci, Türkiye'nin her yerine yayılmış, kabiliyetli firmaların Roketsan projeleri için üretim yapmasını sağlamaya çalıştıklarını dile getirdi.

Roketsan ürünlerinin kilogram başına ihracat değerinin on binlerce doların üzerinde olduğunu vurgulayan İkinci, bu nedenle Türkiye'nin ekonomik kalkınmasına da çok ciddi katkı sağladıklarını söyledi.

Roketsan ve Türk savunma sanayisindeki ihracat büyümesine işaret eden İkinci, "Sektör geçen seneyi 7 milyar dolar civarında bir ihracatla kapattı ama inşallah bu sene 10 milyar doları zorlayacak." diye konuştu.

"TÜRK SAVUNMA SANAYİSİYLE GURUR DUYUYORLAR"

Müslüman ülkelerin, Türk cumhuriyetlerinin ve mazlum halkların Türkiye'nin gücüyle gurur duyduğunu ifade eden İkinci, "Bu anlamda Türkiye'nin savunma sanayindeki başarısı daha büyük anlam ifade ediyor. Hepsi Türk savunma sanayisiyle gurur duyuyor. Kendi başarısı olarak görüyor. Kendini güvende hissediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Roketsan'ın geliştirip ürettiği sistemler hakkında bilgiler veren İkinci, "Ne mutlu ki silahlı kuvvetlerimiz bizim silahlarımızla savaşıyor, zafer kazanıyor, başarı sağlıyor." dedi.

Dünyanın çok farklı noktalarında ürünlerinin başarıyla görev yaptığına değinen Murat İkinci, "Şu anda 50'ye yakın ülke bizim ihraç ettiğimiz ürünleri kullanıyor. Sadece Türkiye coğrafyasında kendini kanıtlamış bir üründen bahsetmiyoruz. Nemli amazon ikliminden çöl ortamına, Avrupa'daki şiddetli soğuk ortama kadar birçok alanda, teknolojik zorluklara karşı silahlarımız kullanılıyor ve başarılı oluyor." ifadelerini kullandı.

İkinci, bakiye siparişlerine bakıldığında gelecek 5 yıl boyunca her yıl yüzde 50'ye yakın büyüme potansiyelleri bulunduğunu kaydetti.

"ÇELİK KUBBE'NİN UNSURLARI SAHADA"

Entegre hava savunma sistemi Çelik Kubbe'ye ilişkin soruları da yanıtlayan İkinci, şu bilgileri verdi:

"Hava savunma ihtiyacımıza yönelik olarak Çelik Kubbe'mizi geliştirdik. Çelik Kubbe'nin yapısı bitmeyecek. Çelik Kubbe'nin unsurları şu an sahada; HİSAR, SUNGUR, ALKA, SİPER... Sayıları artırılarak, ortak bir komuta kontrol merkezi tarafından insan faktörüne çok fazla ihtiyaç duymadan kullanılacak aşamaya doğru ilerleyecek. Şu anda sahada bunlar çalışıyor. Bunlardan gelen verilerle üzerinde yeni geliştirmeler yapılıyor. 'Mavi Vatan' da dahil olmak üzere entegre bir hava savunma sistemi şu anda oluşturuluyor. Bu hava savunma sistemi Türkiye'yi noktasal olarak korumayacak, Türkiye'nin tüm hava sahasını koruyacak. Hava savunma konusunda Türkiye kendi teknolojisini geliştiriyor, geliştirmeye devam edecek. Hava savunma konusunda ihtiyacımızı milli imkanlarımızla karşılayacak durumdayız. Bunların sayısının hızla artırılması devam eden bir süreç."

Murat İkinci ve şirket yöneticileri, basın toplantısının ardından Roketsan tesislerinde gazetecileri ürünler hakkında bilgilendirdi.