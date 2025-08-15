AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman A Haber'de! AK Parti önümüzdeki dönemde neler yapacak?
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman canlı yayında, A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu'nun sorularını yanıtladı. Yayman, AK Parti'nin 24 yılda neler yaptığını ve yeni dönemdeki hedeflerini anlattı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, A Haber canlı yayınına konuk oldu. A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu'nun sorularını yanıtlayan Yaman, AK Parti'nin 24 yılda neler yaptığını bir kez daha açıklarken ve AK Parti'nin yeni hedefleri hakkında bilgi verdi.
İşte Yayman'nın açıklamalarından öne çıkanlar
Aslında bizim hikayemiz, parlamentonun hikayesi bir anlamda da AK Parti'nin hikayesi. AK Parti denince ilk akla gelen özgüven kazanmak bence. Yani topluma özgüven kazandırmak, millete özgüven kazandırmak, yapabiliriz duygusunu kazanmak.
AK Parti iktidara gelmeden önce Türkiye'de hükümetlerin ömrü 8 aydı. Parlamentonun ömrü ise 2 yıldı ve böyle bir siyasal istikrarsızlık, yönetsel istikrarsızlık, ekonomik istikrarsızlıklarla boğuşan, yönetemeyen bir Türkiye vardı. O günden bugüne gelmek çok büyük bir bence sessiz devrim.
Şimdi AK Parti 2001'de kurulduğunda yani o günkü atmosferi düşünelim. Merkez siyaset çökmüş, yolsuzluklar, Türkiye'deki siyasetin itibarı yerlere düşmüş, parlamentonun itibarı yerlere düşmüş, hükümet anayasa fırlatma krizinden çıkmış, gelmiş ve burada Cumhurbaşkanımızla ilgili siyasi yasaklar getirilmiş. Gazetelerin manşetlerinde "Tayyip Erdoğan" siyasi ömrü bitti. Bundan sonra "muhtar bile olamaz" denilen bir siyasi hareket 25. yaşına girdi. Bu inanılmaz bir başarı.
AK PARTİ'NİN DİĞERLERİNDEN 3 FARKI
Sadece Türkiye'de değil. Yani bu meseleye bence üç pencereden bakabiliriz. Bir tanesi Türkiye'deki mevcut Türk Demokrasi tarihi içerisinde Demokrat Parti, Adalet Partisi, Anavatan, Doğru yol. AK Parti bunlardan çok farklı bir geleneği temsil ediyor ve çok farklı karakteristikleri var, özellikleri var.
İkincisi dünya örneklerinden Avrupa örneklerinden bakabiliriz. Avrupa'da 24 yıldır seçimle iş başına gelen bir hükümet yok. Dünyada bunun örnekleri bir tek Japonya'da var.
Dolayısıyla dünya örneklerine bakıldığında Guinness rekorlar kitabına girecek bir rekorun sahibi. Türkiye özelinden baktığımızda hiçbir hükümete, hiçbir lidere nasip olmamış muazzam bir istikrar, muazzam bir başarı ve Cumhurbaşkanımızın inanılmaz bir dirayeti ve iradesi çok önemli.
Üçüncüsü de AK Parti içinden baktığınızda, AK Parti içinden baktığımızda da bu bir bayrak yarışı. 2001'de kurulduğundaki söylemleri, aktörleri, herkes değişmiş.
Hani Cumhurbaşkanımız konuşma metninde de ifade etti. Ahmet Hamdi Tanpınar'a referans verdi. Süreklilik içinde değişim. Bu süreklilik içinde değişimi çok başarılı bir biçimde yönetmiş ve 25. yılında AK Parti'nin toplumsal desteği %52, Cumhurbaşkanımız %52 oy alıyor. Bu aslında üzerinde çok düşünülmesi, çok tefekkür edilmesi gereken çok önemli bir konu. Ben sadece böyle söyleyeyim ama muazzam bir başarı, bir sessiz devrim, Guinness rekorlar kitabına girecek, inanılmaz bir başarı.
Bunun sırrı ne? Ben şöyle görüyorum. Hani burada bir siyasetçi kimliğimin yanında bir akademisyen kimliğimle, bir Cumhurbaşkanımızın samimi tavrı ve sahici liderliği. İkincisi AK Parti'nin sürekli milletin içinde olması. Yani bizim bir sloganımız var ya, biz masada değil, sahadayız.
Sahada durmak, milleti dinlemek, bir hata yaptığında o hatadan dönmek ve o değişimi ve reformculuğu bir parti karakteri, parti politikası haline getirmek.
Ayrıntılar geliyor...
