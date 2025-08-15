AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman A Haber’de! AK Parti önümüzdeki dönemde neler yapacak?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, A Haber canlı yayınına konuk oldu. A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu'nun sorularını yanıtlayan Yaman, AK Parti'nin 24 yılda neler yaptığını bir kez daha açıklarken ve AK Parti'nin yeni hedefleri hakkında bilgi verdi.

İşte Yayman'nın açıklamalarından öne çıkanlar

Aslında bizim hikayemiz, parlamentonun hikayesi bir anlamda da AK Parti'nin hikayesi. AK Parti denince ilk akla gelen özgüven kazanmak bence. Yani topluma özgüven kazandırmak, millete özgüven kazandırmak, yapabiliriz duygusunu kazanmak.



AK Parti iktidara gelmeden önce Türkiye'de hükümetlerin ömrü 8 aydı. Parlamentonun ömrü ise 2 yıldı ve böyle bir siyasal istikrarsızlık, yönetsel istikrarsızlık, ekonomik istikrarsızlıklarla boğuşan, yönetemeyen bir Türkiye vardı. O günden bugüne gelmek çok büyük bir bence sessiz devrim.

Şimdi AK Parti 2001'de kurulduğunda yani o günkü atmosferi düşünelim. Merkez siyaset çökmüş, yolsuzluklar, Türkiye'deki siyasetin itibarı yerlere düşmüş, parlamentonun itibarı yerlere düşmüş, hükümet anayasa fırlatma krizinden çıkmış, gelmiş ve burada Cumhurbaşkanımızla ilgili siyasi yasaklar getirilmiş. Gazetelerin manşetlerinde "Tayyip Erdoğan" siyasi ömrü bitti. Bundan sonra "muhtar bile olamaz" denilen bir siyasi hareket 25. yaşına girdi. Bu inanılmaz bir başarı.