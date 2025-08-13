Terörsüz Türkiye'nin nihai hedefi: Tüm illegal yapılar kendini feshetmeli
TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üçüncü toplantısını yapıp yol haritasına ilişkin partilerin görüşlerini dinledi. Komisyonda alınan kararlarda; 'Yalnızca terör örgütünün silahlarını bırakmakla yetinmeyip illegal yapılanmalara bağlı örgütlerin kendilerini feshetmesi önemli bir noktadır.' denildi.
Toplantının açılışında konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Terör örgütünün silahları bırakmasıyla birlikte ortaya çıkan süreçte, gerçekleşecek olan adımların millet adına takip edilmesi, gerekli olan birtakım düzenlemelerin gerçekleştirilmesi ve bu çerçevede Türkiye'nin bu tarihi dönemecinde demokratikleşmeyle ilgili adımların da konuşulması, Komisyon'umuzun hiç şüphesiz en önemli vazifeleridir" dedi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, komisyondaki kararların mümkün olan en büyük ittifakla alınmasını arzu ettiklerini bildirdi.
TÜM GRUPLAR BIRAKMALI
AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül, komisyonun şehit yakınları, gaziler, STK'lar ve akademisyenleri dinleyip, Terörle Mücadele, Toplantı Gösteri Yürüyüşleri başta olmak üzere gereken yasal düzenlemeleri yapacağını belirtti.
Gül, "Yalnızca terör örgütünün silahlarını bırakmakla yetinmeyip illegal yapılanmalara bağlı örgütlerin kendilerini feshetmesi önemli bir noktadır. Ne ad altında olursa olsun tüm bu yapıların tamamını ortadan kaldırılması elzemdir, zorunludur" dedi.
İNFAZ YASASI SİL BAŞTAN
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Bizim infaz kanunumuz yamalı bohçaya dönmüştür. Bunu sil baştan yapmazsak bu işin içinden çıkamayız. İnfaz Kanunu'nda adli ve siyasi mahkûm ayrımı yapılmamalıdır" dedi.
CHP'DEN 29 MADDELİK LİSTE
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise yolsuzluktan tutuklu CHP'li belediye başkanlarının tutuksuz yargılanmasını da içeren 29 maddelik bir liste sıraladı.
TARİHSEL EŞİK
DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Türkiye'nin tarihsel bir eşikte olduğuna dikkat çekerek, "Gerçek anlamda açılan yolu genişleten ve kalıcı olmasını sağlayan bir yasal mevzuat tartışması yapmamız, olabilecek en demokratik haliyle hayata geçirmemiz gerekiyor" dedi.
Yıldız, covit düzenlemesi kapsamındaki 45 bin kişinin mağduriyetini giderecek yasanın da çıkartılması gerektiğini bildirdi. Yıldız halen cezaevlerinde 420 bin tutuklu ve hükümlü bulunduğunun da altını çizdi.
