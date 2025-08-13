Terörsüz Türkiye’nin nihai hedefi: Tüm illegal yapılar kendini feshetmeli

Toplantının açılışında konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Terör örgütünün silahları bırakmasıyla birlikte ortaya çıkan süreçte, gerçekleşecek olan adımların millet adına takip edilmesi, gerekli olan birtakım düzenlemelerin gerçekleştirilmesi ve bu çerçevede Türkiye'nin bu tarihi dönemecinde demokratikleşmeyle ilgili adımların da konuşulması, Komisyon'umuzun hiç şüphesiz en önemli vazifeleridir" dedi.