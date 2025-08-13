Adalet Bakanı Tunç İletişim Başkanı Duran ile görüştü

Tunç, Next Sosyal'den Duran'ı ziyaretine ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Tunç, paylaşımında şunları kaydetti: "Dijitalleşmenin hız kazandığı günümüzde kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi, dezenformasyonla mücadele ve stratejik iletişim konularında verimli bir görüşme gerçekleştirdik, atılabilecek ortak adımlar üzerine değerlendirmelerde bulunduk. İletişim Başkanımız Sayın Burhanettin Duran'a görevinin hayırlı olmasını temenni ediyor, çalışmalarında üstün muvaffakiyetler diliyorum."