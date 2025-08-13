14 Ağustos 2025, Perşembe
Adalet Bakanı Tunç İletişim Başkanı Duran ile görüştü

Adalet Bakanı Tunç İletişim Başkanı Duran ile görüştü

Giriş: 13.08.2025 23:51
Adalet Bakanı Tunç İletişim Başkanı Duran ile görüştü

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile bir araya geldi.

Tunç, Next Sosyal'den Duran'ı ziyaretine ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Tunç, paylaşımında şunları kaydetti: "Dijitalleşmenin hız kazandığı günümüzde kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi, dezenformasyonla mücadele ve stratejik iletişim konularında verimli bir görüşme gerçekleştirdik, atılabilecek ortak adımlar üzerine değerlendirmelerde bulunduk. İletişim Başkanımız Sayın Burhanettin Duran'a görevinin hayırlı olmasını temenni ediyor, çalışmalarında üstün muvaffakiyetler diliyorum."

Adalet Bakanı Tunç İletişim Başkanı Duran ile görüştü
