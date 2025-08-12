12 Ağustos 2025, Salı
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.08.2025 11:26
Kars’ta FETÖ operasyonu! Firari hükümlü yakalandı

Kars'ta, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda, hakkında "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın S.K.C. (48) saklandığı adreste yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

