Kars'ta FETÖ operasyonu! Firari hükümlü yakalandı
Kars'ta, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Bu kapsamda, hakkında "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın S.K.C. (48) saklandığı adreste yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.