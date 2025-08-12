Bakan Kurum açıkladı: 265 bağımsız bölüm ağır hasarlı! 100 ev teslim edilecek
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından bölgeye giden Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum Balıkesir'de 152 binada 256 bağımsız bölümün ağır hasarlı ya da yıkık olduğunu açıkladı. Manisa'daki deprem etkisini de değerlendiren Bakan Murat Kurum, '41 binada 53 bağımsız bölümün ağır hasarlı olduğunu tespit ettik' dedi.
Konuşmasının başlangıcında depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulunan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Depremde yaralanan tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Pazar günü 19.53'te meydana gelen ve yerin 11 km altında 6.1 büyüklüğünde 86 milyonu korkutan bir deprem yaşadık. Birçok ilde bu depremi hissettik. Bu depremin artçıları olan 800'ü aşkın artçı depremi yaşadık." dedi.
"HER DEPREMDE OLDUĞU GİBİ DEVLETİMİZ TÜM BİRİMLERİYLE SAHADAYDI"
"Her depremde olduğu gibi devletimiz tüm birimleriyle sahadaydı" diyen Bakan Kurum, "Vatandaşın yanı başında olmaya gayret gösteriyoruz. Beslenmeden barınmaya, aram kurtarmadan enkaz kaldırmaya kadar vatandaşımızın ihtiyaç her alanda hizmet vermeye gayret gösteriyoruz." ifadelerini aktardı.
Bakanlık olarak çalışmaların süratli bir şekilde başlatıldığını aktaran Murat Kurum, enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandığını açıkladı. Bakan Kurum, "Balıkesir'de 152 binada 265 bağımsız bölümün ağır hasarlı ya da yıkık; manisa'da 41 binada 53 bağımsız bölümün ağır hasarlı olduğunu tespit ettik" dedi. Açıklamalarına devam eden Bakan Kurum, "Vatandaşımızdan talep gelse de gelmese de, ihbar gelse de gelmese de; bilhassa Sındırgı'mızdaki tüm binalarımızı tarayacağız. Cuma günü taramalarımızı tamamlamış olacağız" ifadelerini aktardı.
Yeni yapılan TOKİ binaları hakkında değerlendirmelerde bulunan Murat Kurum, "Bu noktada şunu duyurmak isterim. TOKİ'mizle merkezde halihazırda inşasını yaptığımız 100 evimiz var, bunları da buradaki hak sahibi vatandaşlarımıza sunmak için çalışmamızı başlattık. İnşallah mayıs ayı içinde teslimini yapmış olacağız. 1,5 ay içinde köy konutlarımızın inşası da başlayacak." müjdesini verdi.
"BİR AY İÇERİSİNDE KÖY KONUTLARININ İNŞASINA BAŞLAYACAĞIZ"
Sındırgı merkezde TOKİ tarafından inşa edilmiş 100 konutu Sındırgı'daki hak sahibi vatandaşlara verileceğini açıklayan Bakan Kurum, "Bir ay içerisinde köy konutlarının inşasına başlayacağız. 8 ahır depremden hasar gördü. Geçici ahırlarla ilgili desteklerimizi Valilik koordinasyonuyla yapacağız. 11 ilimizi 6 Şubat'taki depremde nasıl ayağa kaldırdıysak, geçmişte yaşadığımız İzmir, Elazığ, Van depremlerinde sözümüzü nasıl tuttuysak Balıkesir'de de Manisa'da da sözümüzü tutacağız." ifadelerini aktardı.
"BAŞSAVCILIK GEREKLİ TAHKİKATI YAPIYOR"
Yıkılan bina ile ilgili değerlendirmede bulunan Murat Kurum, "Yıkılan binamız ile ilgili olan iddiaları başsavcılar bilirkişiler nezdinde inceliyor. Depremde kolon kesilip kesilmediği ile ilgili her türlü etüt yapılmaktadır. Başsavcılık gerekli tahkikatı yapıyor. Varsa sorumlularından her türlü hesabı soracağız. Bina sahibi ve müteahhitti ile ilgili Adalet Bakanlığı bir karar verdi. Soruşturmalar sürecektir." dedi.
