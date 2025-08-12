Bakan Kurum açıkladı: 265 bağımsız bölüm ağır hasarlı! 100 ev teslim edilecek

Bakan Kurum deprem bölgesinde incelemelerde bulundu (AA)

"HER DEPREMDE OLDUĞU GİBİ DEVLETİMİZ TÜM BİRİMLERİYLE SAHADAYDI"

"Her depremde olduğu gibi devletimiz tüm birimleriyle sahadaydı" diyen Bakan Kurum, "Vatandaşın yanı başında olmaya gayret gösteriyoruz. Beslenmeden barınmaya, aram kurtarmadan enkaz kaldırmaya kadar vatandaşımızın ihtiyaç her alanda hizmet vermeye gayret gösteriyoruz." ifadelerini aktardı.

Bakanlık olarak çalışmaların süratli bir şekilde başlatıldığını aktaran Murat Kurum, enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandığını açıkladı. Bakan Kurum, "Balıkesir'de 152 binada 265 bağımsız bölümün ağır hasarlı ya da yıkık; manisa'da 41 binada 53 bağımsız bölümün ağır hasarlı olduğunu tespit ettik" dedi. Açıklamalarına devam eden Bakan Kurum, "Vatandaşımızdan talep gelse de gelmese de, ihbar gelse de gelmese de; bilhassa Sındırgı'mızdaki tüm binalarımızı tarayacağız. Cuma günü taramalarımızı tamamlamış olacağız" ifadelerini aktardı.