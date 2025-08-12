12 Ağustos 2025, Salı
Haberler Gündem Haberleri AFAD açıkladı: Balıkesir'de 879 artçı sarsıntı kaydedildi

AFAD açıkladı: Balıkesir'de 879 artçı sarsıntı kaydedildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 12.08.2025 18:45
ABONE OL
AFAD açıkladı: Balıkesir’de 879 artçı sarsıntı kaydedildi

Geçtiğimiz pazar günü akşam saatlerinde Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ölçülen sarsıntı sonrasında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), bölgede yaşanan artçılara ilişkin bilgi paylaşıldı. Buna göre Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 879 artçı sarsıntının meydana geldiği bildirildi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos 19.53'te meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD, bölgede kaydedilen 879 artçı sarsıntının olduğunu bildirdi.

Kayıtlara göre 17 sarsıntı 4 ila 5, 120 sarsıntı ise 3 ila 4 büyüklük aralığında gerçekleşti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
AFAD açıkladı: Balıkesir’de 879 artçı sarsıntı kaydedildi AFAD açıkladı: Balıkesir’de 879 artçı sarsıntı kaydedildi AFAD açıkladı: Balıkesir’de 879 artçı sarsıntı kaydedildi

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör