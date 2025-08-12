AFAD açıkladı: Balıkesir'de 879 artçı sarsıntı kaydedildi
Geçtiğimiz pazar günü akşam saatlerinde Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ölçülen sarsıntı sonrasında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), bölgede yaşanan artçılara ilişkin bilgi paylaşıldı. Buna göre Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 879 artçı sarsıntının meydana geldiği bildirildi.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos 19.53'te meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD, bölgede kaydedilen 879 artçı sarsıntının olduğunu bildirdi.
Kayıtlara göre 17 sarsıntı 4 ila 5, 120 sarsıntı ise 3 ila 4 büyüklük aralığında gerçekleşti.