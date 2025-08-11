Davete icabet! Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelaşvili Türkiye’ye geliyor

(FOTO: AA )



Konuk Kavelaşvili'nin Türkiye'ye gerçekleştireceği ilk resmi ziyaret kapsamında, stratejik ortak Gürcistan'la iş birliği ve her alanda daha da geliştirilmesi için atılacak adımların yanı sıra, güncel bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak