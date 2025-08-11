11 Ağustos 2025, Pazartesi
Haberler Gündem Haberleri Davete icabet! Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelaşvili Türkiye'ye geliyor

Davete icabet! Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelaşvili Türkiye'ye geliyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.08.2025 14:50 Güncelleme: 11.08.2025 15:15
ABONE OL
Davete icabet! Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelaşvili Türkiye’ye geliyor

Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle 12-13 Ağustos 2025 tarihlerinde Türkiye'ye geliyor.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 12-13 Ağustos 2025 tarihlerinde Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

(FOTO: AA ) (FOTO: AA )


Konuk Kavelaşvili'nin Türkiye'ye gerçekleştireceği ilk resmi ziyaret kapsamında, stratejik ortak Gürcistan'la iş birliği ve her alanda daha da geliştirilmesi için atılacak adımların yanı sıra, güncel bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Davete icabet! Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelaşvili Türkiye’ye geliyor Davete icabet! Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelaşvili Türkiye’ye geliyor Davete icabet! Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelaşvili Türkiye’ye geliyor

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör