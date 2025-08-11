Davete icabet! Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelaşvili Türkiye'ye geliyor
Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 12-13 Ağustos 2025 tarihlerinde Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.
Konuk Kavelaşvili'nin Türkiye'ye gerçekleştireceği ilk resmi ziyaret kapsamında, stratejik ortak Gürcistan'la iş birliği ve her alanda daha da geliştirilmesi için atılacak adımların yanı sıra, güncel bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak
