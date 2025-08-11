Ermenistan’dan görüşme talebi! Başkan Erdoğan Paşinyan ile görüştü: Barış iradesi bölge için kıymetli

11 Ağustos 2025, Pazartesi
11.08.2025
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Ermenistan tarafının talebi üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış görüşmeleri ele alındı. Başkan Erdoğan, ortaya konan barış iradesinin bölge huzuru için kıymetli olduğunu, şimdi atılan bu adımın somut hamlelere dönüştürülmesi gerektiğini belirtti.

Görüşmede Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış görüşmeleri ele alındı.

Erdoğan görüşmede, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı Azerbaycan ile sağladıkları mutabakattan dolayı tebrik etti.

BARIŞ İRADESİ BÖLGE İÇİN KIYMETLİ

Başkan Erdoğan, ortaya konan barış iradesinin bölge huzuru için kıymetli olduğunu, şimdi atılan bu adımın somut hamlelere dönüştürülmesi gerektiğini belirtti.

Erdoğan, Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecini geliştirmek için teknik düzeyde görüşmelerin devam edeceğini, bu konuda gayretlerin süreceğini söyledi.

