Bakan Memişoğlu depremde yaralanan vatandaşları ziyaret etti

Giriş: 11.08.2025 04:41
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Balıkesir'deki 6.1 büyüklüğündeki depremde yaralanan vatandaşları hastanede ziyaret etti. Bakan Memişoğlu doktorlar ve yaralı yakınları ile görüşerek vatandaşların sağlık durumuna yönelik bilgi aldı.

Bakan Memişoğlu Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde Balıkesir'de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle yaralanan vatandaşları ziyaret etti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Memişoğlu, "Balıkesir'de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremde yaralanan ve tedavi altına alınan vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Yaralılarımız ve aileleriyle görüşerek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. En kısa sürede taburcu olmalarını temenni ediyoruz. Rabb'im acil şifalar versin" ifadelerine yer verdi.

