Bakan Memişoğlu depremde yaralanan vatandaşları ziyaret etti
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Balıkesir'deki 6.1 büyüklüğündeki depremde yaralanan vatandaşları hastanede ziyaret etti. Bakan Memişoğlu doktorlar ve yaralı yakınları ile görüşerek vatandaşların sağlık durumuna yönelik bilgi aldı.
Bakan Memişoğlu Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde Balıkesir'de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle yaralanan vatandaşları ziyaret etti.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Memişoğlu, "Balıkesir'de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremde yaralanan ve tedavi altına alınan vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Yaralılarımız ve aileleriyle görüşerek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. En kısa sürede taburcu olmalarını temenni ediyoruz. Rabb'im acil şifalar versin" ifadelerine yer verdi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yaz okulları tatil mi? 11 Ağustos Pazartesi Balıkesir'de yaz okulları var mı, yok mu? Ders işlenecek mi?
- Balıkesir’de artçılar ne zaman sona erecek? Depremler devam edecek mi, tehlikeli mi?
- Fenerbahçe-Feyenoord rövanş maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu FB maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
- Trabzon Türk Yıldızları gösteri SAATİ 10 Ağustos | Trabzon Türk Yıldızları gösterisi ne zaman, nereden izlenebilecek?
- 116. Dönem ÖGG sınav takvimi 2025 | Özel Güvenlik sınavı ne zaman, saat kaçta?
- 30 Ağustos Zafer Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor? 30 Ağustos resmi tatil mi? Zafer Bayramı anlam ve önemi
- Erken emeklilikte prim gün çizelgesi tamam! 1999, 2001, 2008 ve 2010 sonrasına dikkat: 2-3-4-5-6 yıla borçlanma, ihya...
- Pilot lisansı sınavında yeni dönem! Ulaştırma Bakanı açıkladı: iki aşamalı pilot sınav sistemi nedir ve nasıl uygulanacak?
- ÖZYES sınav tarihi 2025 | ÖZYES sınavı ne zaman, hangi tarihte gerçekleşecek?
- Kırtasiye Yardımı başvuru ekranı 2025-2026 | Öğrenciler kırtasiye yardımını nereden, nasıl alabilir?
- AJET PİLOT İŞ İLANI VE BAŞVURU EKRANI 2025 | AJET pilot alımı başvuruları ne zaman, nereden yapılır? Şartları neler?
- HAC ön kayıt takvimi 2026 | DİYANET HAC ön kayıtları başladı mı, ücreti ne kadar? e-Devlet kayıt ekranı...