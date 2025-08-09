Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan 4 bin 400 sözleşmeli personel alımı: Başvuru şartları belli oldu

09 Ağustos 2025, Cumartesi
ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 09.08.2025 05:51
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre 4 bin 400 sözleşmeli personel alımı yapılacak. İlana ilişkin destek personeli ve koruma-güvenlik görevlisi pozisyonlarında alım gerçekleştirilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, alımlar destek personeli ve koruma- güvenlik görevlisi pozisyonlarında yapılacak. Başvurular, 9- 18 Ağustos tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapılacak. Adaylar, başvuru yapacakları pozisyona ait gerekli belgeleri ve başvuru koşullarını, Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda bulabilecek.

BAŞVURULAR NEREYE YAPILACAK?

Başvuru işlemleri, Gençlik ve Spor Bakanlığı- Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Başvurular için https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi kullanılacak.

