09 Ağustos 2025, Cumartesi
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.08.2025 18:41 Güncelleme: 09.08.2025 18:49
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Azerbaycan ile Ermenistan barışına ilişkin açıklama: Barışı kalıcı hale getirecek

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde attıkları imzalar, hem barışı kalıcı hale getirecek hem de çatışmadan beslenen odakların istismar araçlarını ortadan kaldıracaktır.' dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesinde önemli dönüm noktası olarak nitelendirdiği ortak deklarasyonu memnuniyetle karşıladı.

(FOTO: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi: "Kalıcı barış için önemli bir aşamanın geçilmesi memnuniyet vericidir.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde attıkları imzalar, hem barışı kalıcı hale getirecek hem de çatışmadan beslenen odakların istismar araçlarını ortadan kaldıracaktır.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Güney Kafkasya için ortaya koyduğu barış vizyonu, önümüzdeki dönemde herkesin faydasına olan yeni kazanımları getirecektir."

