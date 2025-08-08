Başkan Erdoğan’dan şehit ailesine telefon: Terörü sindirdik

(FOTO: DHA )

"TERÖRÜ ZATEN SİNDİRDİK"

İlk olarak Şehit Astsubay Ahmet Ünver'in annesi Meryem Ünver, Başkan Erdoğan ile görüştü. Erdoğan daha sonra annenin ardından baba Durmuş Ünver ile görüştü. Görüşmede baba Durmuş Ünver'in, "Terör işi bittiğinde milletin hayrı için kurban keseceğiz" demesi üzerine Başkan Erdoğan, "Terörü zaten sindirdik. Yaptık, yaptırdık" demesi üzerine anne Meryem Ünver, "İnşallah kökten bitirirsiniz. Allah sizden razı olsun" dedi.

(FOTO: DHA )

Bunun üzerine Başkan Erdoğan, "Allah sizden de razı olsun" derken baba Durmuş Ünver, herkesin onun için dua ettiğini söyledi.

Meryem Ünver, "Sen yıkılmazsın. Allah sağlıklı sıhhatli ömür sahip etsin. İnşallah sen daha çok kalırsın" derken baba Durmuş Ünver, "Ecevit geldi, mazot kuyruğunda bekledik. Ömrümüz bitti" dedi.

Bunun üzerine Başkan Erdoğan, "Ah ah, ne kadar doğru söylüyorsun. Mazot kuyruğu mu ararsın, şeker kuyruğu mu ararsın, un kuyruğumu ararsın. Onların döneminde ne ararsan var" ifadesini kullandı.

Konuşmanın devamında baba Durmuş Ünver, sağlıkta yaşanan devrime de dikkat çekerek, "Geçen gün hastaneye gittim. Kontrollerim bittikten sonra ödeme yapmak istedim. Senin paranın devlet ödedi dediklerimde ellimi koluma sallaya sallaya çıktım geldim. Cumhurbaşkanım Allah razı olsun" dedi