Siyasetin gündemine düşen bomba iddia! Özgür Özel suç örgütü elebaşının VIP aracını mı kullanıyor?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.08.2025 09:49 Güncelleme: 07.08.2025 10:03
MHP 26. ve 27. Dönem Milletvekili Arzu Erdem katıldığı bir televizyon programında, İstanbul’daki bazı belediyelerle ilgili yolsuzluk soruşturmasında adı geçen suç örgütü elebaşı Aziz İhsan Aktaş ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında çarpıcı bir iddia ortaya attı. Erdem, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Diyarbakır ziyaretinde kullandığı zırhlı VIP aracın, suç örgütü lideri olduğu öne sürülen Aktaş’a ait olduğunu belirtti.

Milliyetçi Hareket Partisi 26. ve 27. Dönem Milletvekili Arzu Erdem, katıldığı bir televizyon programında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve bazı ilçe belediyelerine yönelik yapılan yolsuzluk soruşturmasında adı geçen Aziz İhsan Aktaş'a ait yeni belgeler ortaya çıkardı.

SUÇ ÖRGÜTÜNDEN ÖZGÜR ÖZEL'E VIP MAKAM ARACI

Belgelerde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Diyarbakır gezisinde kullandığı 34 AKT 500 plakalı özel dizayn zırhlı aracın suç örgütü ele başı Aziz İhsan Aktaş'a ait olduğu belirlendi. Bunun devamında aynı programda Gazeteci Nuray Başaran tarafından açıklanan belgelere göre, özel zırhlı ve bomba çarşafı olan VİP dizayn araç 1,5 yıl Genel Başkan Özgür Özel'e tahsis edildi.

Suç örgütü elebaşı Aziz İhsan Aktaş (AA)Suç örgütü elebaşı Aziz İhsan Aktaş (AA)

GÜZERGAH BİLGİLERİ VE KULLANIM ZAMANI...

Programda Gazeteci Nuray Başaran, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, siyaset dünyasında tartışmalı bir isim olan, Aziz İhsan Aktaş'a ait özel aracı kullandığını, belgeleriyle kamuoyuna sundu. Söz konusu belgelerde aracın plakası, güzergah bilgileri ve kullanım zamanları net şekilde yer aldı" diye konuştu.

"AÇIKLAMA YAPILMASI ZORUNLU"

Konuya ilişkin Arzu Erdem, "Açıklama yapmak zorundalar. Artık susulamaz. Özgür Özel'in Aziz İhsan Aktaş ile olan bu tür ilişkilerini kamuoyuna açıklaması bir zorunluluktur. Bu şeffaflık meselesi değil, siyasi etik meselesidir" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (AA)CHP Genel Başkanı Özgür Özel (AA)

CHP'DEN AÇIKLAMA GELDİ: BÖYLE BİR MAKAM ARACI YOK

CHP Sözcüsü Deniz Yücel ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in kullandığı makam araçları Genel Merkezimize kayıtlıdır, plakaları Emniyet Müdürlüğünden resmi tahsisli plakalardır. Genel Başkanımızın iddia edildiği gibi bir makam aracı bulunmamaktadır." dedi.

