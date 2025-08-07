Siyasetin gündemine düşen bomba iddia! Özgür Özel suç örgütü elebaşının VIP aracını mı kullanıyor?

Milliyetçi Hareket Partisi 26. ve 27. Dönem Milletvekili Arzu Erdem, katıldığı bir televizyon programında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve bazı ilçe belediyelerine yönelik yapılan yolsuzluk soruşturmasında adı geçen Aziz İhsan Aktaş'a ait yeni belgeler ortaya çıkardı.

SUÇ ÖRGÜTÜ ELE BAŞININ VIP ARACI ÖZGÜR ÖZEL'E TAHSİS EDİLDİ İDDİASI

Belgelerde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Diyarbakır gezisinde kullandığı 34 AKT 500 plakalı özel dizayn zırhlı aracın suç örgütü ele başı Aziz İhsan Aktaş'a ait olduğu belirlendi. Bunun devamında aynı programda Gazeteci Nuray Başaran tarafından açıklanan belgelere göre, özel zırhlı ve bomba çarşafı olan VİP dizayn araç 1,5 yıl Genel Başkan Özgür Özel'e tahsis edildi.