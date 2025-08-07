07 Ağustos 2025, Perşembe
Haberler Gündem Haberleri MİT’ten FETÖ'nün üst düzey mahrem imamına operasyon! Yurt dışına kaçma hazırlığındayken yakalandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.08.2025 18:16 Güncelleme: 07.08.2025 18:39
Milli İstihbarat Teşkilatı, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve Manisa Emniyet Müdürlüğü’nün düzenlediği ortak operasyon sonucu hakkında mahkumiyet kararı ve aranırlığı bulunan FETÖ'’nün mahrem yapılanmasında üst düzey pozisyonda yer alan Hakan Kahraman yurt dışına kaçma hazırlığındayken yakalandı.

Milli İstihbarat Teşkilatı, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve Manisa Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği ortak operasyon sonucu hakkında mahkumiyet kararı ve aranırlığı bulunan FETÖ''nün mahrem yapılanmasında üst düzey pozisyonda yer alan Hakan Kahraman yurtdışına kaçma hazırlığındayken yakalandı.

ÜST DÜZEY "MAHREM İMAM" YAKALANDI!

MİT'in yaptığı istihbari çalışmalar sonucu, Hakan Kahraman'ın illegal yollarla yurtdışına kaçma hazırlığında olduğu tespit edildi.

MİT ve Manisa Emniyet Müdürlüğü, yürüttüğü ortak operasyon sonucunda FETÖ'nün üst düzey mahrem imamı olan Hakan Kahraman Manisa'da kıskıvrak yakalandı.

