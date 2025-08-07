BTK'dan "sahte imza" açıklaması: Djital sahteciliğe karşı mücadele sürecek

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, Gazi Üniversitesi ve Milli Eğitim Bakanlığı görevlileri adına sahte olarak üretilmiş e-imza çıkarmak suretiyle üniversite mezuniyet belgesi düzenleyerek, sürücü belgesi yazılı ve direksiyon sınav sonuçlarının değiştirilerek başarılı duruma getirildiği tespiti üzerine soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 16'sı tutuklanırken, toplam 134 şüpheli hakkındaki iddianame, mayıs ayında tamamlandı. Ankara 23'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde şüpheliler hakkında dava açılırken; 'ÖSYM Kanunu'na muhalefet', 'Resmi belgede sahtecilik', 'Bilişim sistemine girme', 'Verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme' suçlarından 6 yıldan 45 yıla kadar değişen sürelerde hapis cezaları talep edildi.

BTK, tarafından sahte e-imza vakaları hakkında yapılan yazılı açıklamada 44 sahte imzanın tespit edilerek iptal edildiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde kamuoyunun gündemine gelen sahte e-imza vakalarına ilişkin adli süreç, bir üniversitenin şikâyetiyle birlikte Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) tarafından yapılan teknik tespitler üzerine başlatılmıştır. Sahte e-imza (NES – Nitelikli Elektronik Sertifika) vakalarına ilişkin yapılan kapsamlı incelemeler Ağustos 2024 tarihinden itibaren Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli bir soruşturmaya dönüştürülmüştür. BTK tarafında tespit edilen 35 sahte e-imza hemen, ardından yapılan çalışmalarda da 9 sahte e-imza iptal edilmiş, sahteciliğe karşı güvenlik mekanizmaları arttırılarak daha güçlü tedbirler alınmıştır.

Kamuoyunda farkındalık oluşturmak amacıyla tüm NES sahiplerinin T.C. kimlik numarasına tanımla tüm mobil numaralarına ESHS ünvanınıda içeren başlığa sahip bir SMS gönderilmesi sağlanmıştır. İlgili SMS ile vatandaş adına üretilen güvenli elektronik imzaların E-Devlet kapısında yer alan 'Nitelikli Elektronik Sertifika Sorgulama' hizmeti üzerinden https://turkiye.gov.tr/btv-elektronik-imza-sertifikalari-sorgulama adresinden sorgulanabileceği bildirilmiştir. Kurumumuz, dijital sahteciliğe karşı mücadeleyi kararlılıkla sürdürmektedir.