Senegal Başbakanı Ousmane Sonko’dan Başkan Erdoğan’ın Türkiye davetine icabet

İletişim Başkanı Burhanettin Duran konuyla ilgili sosyal medyadan yaptığı açıklamasında "Senegal Başbakanı Ousmane Sonko, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, 6-11 Ağustos 2025 tarihlerinde ülkemize resmi ziyaret gerçekleştirecektir. 7 Ağustos Perşembe günü yapılacak görüşmelerde, Türkiye ile Senegal arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla ele alınacak, stratejik ortaklık seviyesindeki iş birliğinin derinleşmesine yönelik atılacak adımlar değerlendirilecektir. Görüşmelerde ayrıca, bölgesel ve uluslararası konular hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır. Ziyaret vesilesiyle Türkiye ile Senegal arasında ilişkilerin ahdi zeminini güçlendirecek muhtelif anlaşmaların imzalanması da öngörülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN