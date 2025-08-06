AK Parti MKYK Terörsüz Türkiye gündemiyle toplanıyor: Komisyonda neler konuşuldu?
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), bugün Başkan Erdoğan başkanlığında saat 16.00'da toplanacak. Gündemin ana maddesi “Terörsüz Türkiye” vizyonu olacak. Toplantıda, TBMM’de kurulan Terörsüz Türkiye Komisyonu’nun ilk toplantısına dair değerlendirmeler yapılacak. Öte yandan Gazze’deki insani kriz ve İsrail saldırılarına yönelik son gelişmeler de gündeme taşınacak.
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bir araya geliyor. Gündemin oldukça yoğun olması beklenen toplantıda, "Terörsüz Türkiye" vizyonu başta olmak üzere çeşitli başlıklar ele alınacak.
İLK TOPLANTIDA KONUŞULANLAR MASADA OLACAK
MKYK'da Terörsüz Türkiye çalışmalarında ki son duruma ilişkin değerlendirmeler yapılacakken, dün TBMM'de ilk toplantısı gerçekleştirilen Terörsüz Türkiye Komisyonu çalışmalarına ilişkin bilgi aktarımının olması öngörülüyor.
SAĞLIK POLİTİKALARINDA YENİ ÖNERİLER GÜNDEMDE
Toplantıda ayrıca Sağlık Bakanlığı'nın bir sunum gerçekleştireceği öğrenildi. İki hafta önce yapılan MYK toplantısında sunulan sağlık politikası önerileri ve AK Parti'nin sağlık alanındaki yol haritası da yeniden ele alınacak.
GAZZE'DEKİ GELİŞMELERE ÖZEL BAŞLIK
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve bölgedeki insani krize ilişkin gelişmeler de gündemdeki bir diğer başlık olacak. Başkan Erdoğan'ın, artan diplomasi trafiği kapsamında Gazze ile ilgili yeni mesajlar vermesi bekleniyor.
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