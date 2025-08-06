AK Parti MKYK Terörsüz Türkiye gündemiyle toplanıyor: Komisyonda neler konuşuldu?

AK Parti MKYK toplantısı bugün Başkan Erdoğan liderliğinde yapılacak (AA)

SAĞLIK POLİTİKALARINDA YENİ ÖNERİLER GÜNDEMDE

Toplantıda ayrıca Sağlık Bakanlığı'nın bir sunum gerçekleştireceği öğrenildi. İki hafta önce yapılan MYK toplantısında sunulan sağlık politikası önerileri ve AK Parti'nin sağlık alanındaki yol haritası da yeniden ele alınacak.

GAZZE'DEKİ GELİŞMELERE ÖZEL BAŞLIK

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve bölgedeki insani krize ilişkin gelişmeler de gündemdeki bir diğer başlık olacak. Başkan Erdoğan'ın, artan diplomasi trafiği kapsamında Gazze ile ilgili yeni mesajlar vermesi bekleniyor.