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Bakan Fidan'ın üniversite diplomasına ilişkin iftiralara yalanlama! "Yasal yollara başvurulacak"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.08.2025 20:33 Güncelleme: 05.08.2025 22:28
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Bakan Fidan’ın üniversite diplomasına ilişkin iftiralara yalanlama! Yasal yollara başvurulacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın üniversite diploması asılsız iddialara yönelik açıklama geldi. Bakanlık söz konusu iddiaları yalanlayarak Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının (YÖK) belgelerle iddialara yanıt verdiğini hatırlattı. Yapılan açıklamada ise 'Sayın Bakanımıza yönelik olarak son yıllarda FETÖ ve türevleri tarafından sistematik biçimde yapılan çok yönlü yıpratma kampanyalarında gündeme getirilen asılsız bazı iddiaların yeniden dillendirildiği görülmektedir. Söz konusu iddiaların son günlerde tekrar gündeme getirilmesi, kamuoyumuzu kasıtlı biçimde yanlış yönlendirmeyi amaçlamaktadır. İddialarla ilgili olarak yasal yollara başvurulmaktadır.' denildi.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın üniversite diplomasına ilişkin gündeme getirilen iddiaları yalanlayarak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının (YÖK) belgelerle iddialara yanıt verdiğini hatırlattı.

"SİSTEMATİK BİÇİMDE YIPRATMA KAMPANYASI"

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Fidan'ın üniversite diploması hakkında gündeme getirilen iddialara ilişkin "Sayın Bakanımıza yönelik olarak son yıllarda FETÖ ve türevleri tarafından sistematik biçimde yapılan çok yönlü yıpratma kampanyalarında gündeme getirilen asılsız bazı iddiaların yeniden dillendirildiği görülmektedir." ifadesini kullandı.

DMM tarafından paylaşılan belgeDMM tarafından paylaşılan belge

BELGELERLE İFTİRALARA YALANLAMA

DMM ve YÖK'ün belgelerle bu iddiaya yanıt verdiğine işaret eden kaynaklar, şunları kaydetti:

"Sayın Bakanımızın lisans, yüksek lisans ve doktora diplomaları ile denklik belgesi, İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından 15 Mayıs 2025 tarihinde kamuoyumuzun dikkatine getirilmişti. (https://x.com/dmmiletisim/status/1922169955086434570?s=46)

Ayrıca, konuyla ilgili olarak TBMM'de verilen bir soru önergesi de 12 Haziran 2025 tarihinde, Milli Eğitim Bakanlığımız eliyle, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından cevaplanmıştı. (https://tinyurl.com/5sstcf92)"

YASAL YOLLARA BAŞVURULDU

"Söz konusu iddiaların son günlerde tekrar gündeme getirilmesi, kamuoyumuzu kasıtlı biçimde yanlış yönlendirmeyi amaçlamaktadır." açıklamasında bulunan kaynaklar, iddialarla ilgili olarak yasal yollara başvurulduğunu belirtti.

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Bakan Fidan’ın üniversite diplomasına ilişkin iftiralara yalanlama! Yasal yollara başvurulacak Bakan Fidan’ın üniversite diplomasına ilişkin iftiralara yalanlama! Yasal yollara başvurulacak Bakan Fidan’ın üniversite diplomasına ilişkin iftiralara yalanlama! Yasal yollara başvurulacak
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