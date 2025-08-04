CHP’li Belediyelerde su krizi devam ediyor! Bölge bölge kriz haritası
CHP’li belediyelerde yaşanan su krizi gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Vatandaşların her geçen gün suya ulaşmaları zorlaşırken yetkililer tarafından bir çözüm bulunamaması vatandaşları çileden çıkarttı. İzmir, Tekirdağ, Balıkesir, Edirne ve Muğla’da devam eden su kesintilerinde ortaya çıkan görüntüler 90’lı yılları aratmadı.
CHP'nin yönetiminde bulunan bazı belediyelerde haftalardır devam eden su kesintileri, vatandaşları zor durumda bıraktı. Sorunun çözümüne yönelik atılan adımların yetersiz kalması, vatandaşların tepkisini artırdı. İçme suyuna erişimde yaşanan sıkıntılar ve hijyen koşullarının bozulması, bölge halkını sağlık sorunlarıyla karşı karşıya bıraktı. Ahaber.com.tr bölge bölge yaşanan su krizi haritasını oluşturdu. İşte detaylar…
İZMİR
İzmir, son dönemlerde su kaynaklarında yaşanan düşüş nedeniyle büyük bir tehlikeyle karşı karşıya. Önce Çeşme ve Bornova ilçesinde yaşanan su krizi, tüm kente yayıldı. Yaşanan su krizine çözüm bekleyen İzmirliler, yeni kesintilerle karşı karşıya kaldı.
İZSU Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Su Kurulu'ndan yapılan açıklamada, içme suyu kaynaklarındaki mevcut durumun değerlendirildiği toplantıda, su arzının sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla bir dizi tedbir alındığı belirtildi. Alınan karara göre su tüketiminin yüksek olduğu bölgelerde vatandaşların günlük yaşamını en az etkileyecek şekilde, 6 Ağustos tarihinden itibaren 23.00-05.00 saatlerinde kısmi su kesintileri uygulanacağı duyuruldu.
TEKİRDAĞ
CHP yönetimindeki Tekirdağ Belediyesi, haftalardır süren su sıkıntısıyla vatandaşın tepkisini çekiyor. Yaklaşık iki aydır devam eden su kesintileri, özellikle Marmaraereğlisi'ne bağlı Dereağzı Mahallesi'nde yaşayanları zor durumda bıraktı. Suların sürekli kesik olması nedeniyle mahalle sakinleri, bidonlarla cami avlularındaki ya da çevredeki çeşmelerden su taşımak zorunda kalıyor. Ortaya çıkan görüntüler ise 90'lı yılları anımsattı.
Suyun uzun süre verilmemesi nedeniyle bazı yazlıkçılar bölgeden ayrılırken, kalan vatandaşlar ise tankerlerden su taşıyarak temel ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor. TESKİ'ye ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'e tepkiler artıyor. Vatandaş, TESKİ'nin arıtma tesisinin dibinde yaşam mücadelesi veriyor.
BALIKESİR
Balıkesir'de su kaynaklarının yetersiz kalmasının sebebinin ihmalkarlık olduğu ortaya çıktı. İddialara göre, deniz suyu arıtma tesisinde kullanılan membran filtreleri, yetkililer tarafından bu yıl yenilenmedi. Bu nedenle tesisin kapasitesinin oldukça altında çalıştığı ve başta yüksek katlar olmak üzere birçok bölgede uzun süredir su kesintileri yaşandığı bildirildi. Yaşanan su krizine tepki göstermek amacıyla Marmara Adalar Belediyesi Avşa Ek Hizmet Binası önünde toplanan vatandaşlar, belediye başkanı Aydın Dinçer'e tepki gösterdi. "Başkan dışarı" sloganları atan kalabalık, "Temel ihtiyaçlarımızı bile karşılayamıyoruz. Duş alamıyoruz, kişisel temizlik artık hayal oldu" derken, tatilciler ise "Tatil yapmak için geldiğimiz adada perişan olduk. Ne duş var ne temizlik" dediler.
EDİRNE
Bir diğer adresimiz ise Edirne. Şehre içme suyu sağlayan Kayalıköy ve Süloğlu Barajları'nda da azalma devam ediyor. Açıklanan son verilere göre, Kayalıköy Barajı'ndaki doluluk oranı yüzde 3'e düşerken, Süloğlu Barajı'nda bu oran yüzde 23 seviyesinde kaldı. İçme suyundaki yaşanan ciddi azalmadan kaynaklı olarak bölgede su kesintileri meydana gelmeye başladı. Meydana gelen su kesintileri vatandaşları canından bezdirdi. Yeniimaret Mahallesi 6. Sokak'ta yaşayan vatandaşlar, evlerindeki musluklardan 1 aydır suyun ip gibi aktığını, çamaşır makinelerinin çalışmadığını, banyolarını dahi yapamaz hale geldiklerini belirterek, Edirne Belediyesi'ne isyan etti. Vatandaşların susuzluk nedeniyle mağduriyet yaşarken, belediyeye yapılan başvuruların yanıtlandırılmadığı vatandaşların adeta kaderleriyle baş başa bırakıldığı ortaya çıktı.
MUĞLA
Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Yukarı İslamhaneleri Mahallesi'nde oturan vatandaşlar, yaklaşık bir aydır içme ve kullanma suyu bulamıyor. Hürriyet Caddesi'nde yaşayan 40 hane, yaşadıkları susuzluğa isyan edip MUSKİ'ye tepki göstererek, bir aydır evlerine su verilmediğini iddia ettiler. Yaşanan su krizi vatandaşları çileden çıkarttı. Öyle ki bir vatandaşın, "Afrika'daki gibi susuzluk çekiyoruz. Cennette cehennemi yaşatıyorlar bize. Temiz suya ulaşmak bizim hakkımız. Her insanın hakkı. Türk insanı da, Afrika insanı da bu yokluğu hak etmiyor. Ama bizim imkanlarımız var. Neden bu imkanlardan faydalanamıyoruz?" şeklindeki isyanı durumun ciddiyetini gözler önüne seriyor.
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