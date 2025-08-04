CHP’li Belediyelerde su krizi devam ediyor! Bölge bölge kriz haritası

CHP'nin yönetiminde bulunan bazı belediyelerde haftalardır devam eden su kesintileri, vatandaşları zor durumda bıraktı. Sorunun çözümüne yönelik atılan adımların yetersiz kalması, vatandaşların tepkisini artırdı. İçme suyuna erişimde yaşanan sıkıntılar ve hijyen koşullarının bozulması, bölge halkını sağlık sorunlarıyla karşı karşıya bıraktı. Ahaber.com.tr bölge bölge yaşanan su krizi haritasını oluşturdu. İşte detaylar…

İZMİR

İzmir, son dönemlerde su kaynaklarında yaşanan düşüş nedeniyle büyük bir tehlikeyle karşı karşıya. Önce Çeşme ve Bornova ilçesinde yaşanan su krizi, tüm kente yayıldı. Yaşanan su krizine çözüm bekleyen İzmirliler, yeni kesintilerle karşı karşıya kaldı.

İZSU Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Su Kurulu'ndan yapılan açıklamada, içme suyu kaynaklarındaki mevcut durumun değerlendirildiği toplantıda, su arzının sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla bir dizi tedbir alındığı belirtildi. Alınan karara göre su tüketiminin yüksek olduğu bölgelerde vatandaşların günlük yaşamını en az etkileyecek şekilde, 6 Ağustos tarihinden itibaren 23.00-05.00 saatlerinde kısmi su kesintileri uygulanacağı duyuruldu.

TEKİRDAĞ

CHP yönetimindeki Tekirdağ Belediyesi, haftalardır süren su sıkıntısıyla vatandaşın tepkisini çekiyor. Yaklaşık iki aydır devam eden su kesintileri, özellikle Marmaraereğlisi'ne bağlı Dereağzı Mahallesi'nde yaşayanları zor durumda bıraktı. Suların sürekli kesik olması nedeniyle mahalle sakinleri, bidonlarla cami avlularındaki ya da çevredeki çeşmelerden su taşımak zorunda kalıyor. Ortaya çıkan görüntüler ise 90'lı yılları anımsattı.

Suyun uzun süre verilmemesi nedeniyle bazı yazlıkçılar bölgeden ayrılırken, kalan vatandaşlar ise tankerlerden su taşıyarak temel ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor. TESKİ'ye ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'e tepkiler artıyor. Vatandaş, TESKİ'nin arıtma tesisinin dibinde yaşam mücadelesi veriyor.