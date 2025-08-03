03 Ağustos 2025, Pazar
Haberler Gündem Haberleri Bakan Uraloğlu açıkladı: 2 Havalimanı 4 tarihi rekor!

Bakan Uraloğlu açıkladı: 2 Havalimanı 4 tarihi rekor!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.08.2025 13:01 Güncelleme: 03.08.2025 13:19
ABONE OL
Bakan Uraloğlu açıkladı: 2 Havalimanı 4 tarihi rekor!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin en yüksek yolcu kapasitelerine sahip İstanbul ve Antalya havalimanlarının, rekor yolcu ve uçak trafiğine ev sahipliği yaptığını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin en yüksek yolcu kapasitelerine sahip İstanbul ve Antalya havalimanlarının, rekor yolcu ve uçak trafiğine ev sahipliği yaptığını kaydetti.

2 HAVALİMANI 4 TARİHİ REKOR…

Bakan Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nda 2 Ağustos günü kaydedilen yolcu sayısının, havalimanı tarihinde bir ilke imza attığını söyledi. Uraloğlu, "İstanbul Havalimanımız, 2 Ağustos 2025 tarihinde günlük 282 bin 70 yolcu ve bin 698 uçuş ile hem Türkiye'de hem de Avrupa'da şimdiye kadar kaydedilen en yüksek yolcu ve uçuş sayısına ulaşarak bir kez daha tarihi bir rekora daha imza atmıştır." dedi

2 Havalimanı, 4 tarihi rekor (Ahaber.com.tr)2 Havalimanı, 4 tarihi rekor (Ahaber.com.tr)

ANTALYA HAVALİMANI TÜM ZAMANLARIN REKORUNU KIRDI

Bakan Uraloğlu, Antalya Havalimanı'nda 2 Ağustos 2025 Cumartesi günü hem yolcu hem de uçak trafiği rekorlarını bir kez daha kırdığını belirterek "Havalimanımız bir günde bin 225 uçuş ve 228 bin 427 yolcu ile tüm zamanların rekorunu kırdı." açıklamasında bulundu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bakan Uraloğlu açıkladı: 2 Havalimanı 4 tarihi rekor! Bakan Uraloğlu açıkladı: 2 Havalimanı 4 tarihi rekor! Bakan Uraloğlu açıkladı: 2 Havalimanı 4 tarihi rekor!
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör