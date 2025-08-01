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Başkan Erdoğan cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.08.2025 16:27 Güncelleme: 01.08.2025 16:28
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Başkan Erdoğan cuma namazını Hz. Ali Camisi’nde kıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı. Başkan Erdoğan, daha sonra, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'yi kabul etmek üzere Dolmabahçe Ofisi'ne geçti.

Başkan Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Hz. Ali Camisi'ne geldi.

Burada cuma namazını kılan Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve bazı milletvekilleri eşlik etti.

Başkan Erdoğan, daha sonra, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'yi kabul etmek üzere Dolmabahçe Ofisi'ne geçti.

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Başkan Erdoğan cuma namazını Hz. Ali Camisi’nde kıldı Başkan Erdoğan cuma namazını Hz. Ali Camisi’nde kıldı Başkan Erdoğan cuma namazını Hz. Ali Camisi’nde kıldı

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