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CHP'li belediyelerde yolsuzluk operasyonu! Rıza Akpolat'ın baldızı hakkında karar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.07.2025 09:23 Güncelleme: 31.07.2025 21:06
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CHP’li belediyelerde yolsuzluk operasyonu! Rıza Akpolat’ın baldızı hakkında karar

Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında CHP'li eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın baldızı Çiğdem Yankılıç Kangal gözaltına alındı. Kangal'ın sırt çantasıyla döviz bürosunda görüntüleri ortaya çıktı. Sulh ceza hakimliği, Kangal'ın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve bazı CHP'li belediyelere yönelik yürütülen "Yolsuzluk" soruşturmaları kapsamında yeni bir gelişme daha yaşandı. "Suç örgütüne üye olmak, İhaleye fesat karıştırmak ve Haksız mal edinme" suçlamalarıyla geçtiğimiz Ocak ayında Balıkesir'de gözaltına alınan ve 17 Ocak 2025 tarihinde tutuklanan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın baldızı Çiğdem Yankılıç Kangal gözaltına alındı.

RIZA AKPOLAT'IN BALDIZI GÖZALTINA ALINDI

AZİZ İHSAN AKTAŞ'IN VERDİĞİ BİLGİLER DOĞRULTUSUNDA...
Sorgulanmak üzere İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilen Çiğdem Yankılıç Kangal'ın geçmiş soruşturma kapsamında gözaltına alındığı iddia edildi. Çiğdem Yankılıç Kangal'ın, aynı soruşturmalar kapsamında operasyonla gözaltına alınan ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı olan iş insanı Aziz İhsan Aktaş'ın verdiği bilgiler doğrultusunda gözaltına alındığı iddia ediliyor.

Çiğdem Yankılıç Kangal'ın döviz bürosunda görüntüleri ortaya çıktı. (DHA)Çiğdem Yankılıç Kangal'ın döviz bürosunda görüntüleri ortaya çıktı. (DHA)

SIRT ÇANTASIYLA DÖVİZ BÜROSUNDA
Polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu Kangal'ın suç örgütü ile bağlantılı olduğu, Akpolat'ın eşinin kardeşi üzerinden para akladığı öne sürüldü. Çiğdem Yankılıç Kangal'ın, bir sırt çantası içerisinde taşıdığı parayı döviz bürosunda bozdurduğu görüntüler güvenlik kameralarına yansıdı. Kangal'ın emniyetteki işlemleri sürdü.

AKPOLAT'IN BALDIZI HAKKINDA KARAR
Soruşturma kapsamında Rıza Akpolat'ın elde ettiği haksız kazancı eşinin aile bireyleri üzerinden akladığı iddiasına ilişkin "suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklamak" suçundan gözaltına alınan Akpolat'ın eşinin kız kardeşi Kangal'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kangal, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi.

Sulh ceza hakimliği, Kangal'ın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

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