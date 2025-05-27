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Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu: Toplam 8 şirkete el konuldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.05.2025 08:23 Güncelleme: 27.05.2025 08:35
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Papara’ya yasa dışı bahis operasyonu: Toplam 8 şirkete el konuldu

Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. Soruşturma kapsamında örgüt lideri ve örgüt üyelerine ait başta Papara olmak üzere toplam 8 şirkete el konuldu. Şirketlere kayyum atandı.

Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. Soruşturma kapsamında örgüt lideri ve örgüt üyelerine ait başta Papara olmak üzere toplam 8 şirkete el konuldu. Şirketlere kayyum atandı.

Papara’ya yasa dışı bahis operasyonu: Toplam 8 şirkete el konuldu

A Haber Muhabiri Mustafa Kadir Mercan canlı yayında operasyonun detayları aktardı.

İşte Mercan'ın sözleri:

Operasyon bu sabah saat 05.00 civarında gerçekleşti. 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında örgüt üyelerine ait başta Papara olmak üzere 8 şirket, 1 yat, 5 tekne, 3 kiralık kasa, 74 araç, 7 daire ve 1 villaya el konuldu. Operasyonun geçtiğimiz aylarda sinyali verilmişti.

Ayrıntılar geliyor...

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Papara’ya yasa dışı bahis operasyonu: Toplam 8 şirkete el konuldu Papara’ya yasa dışı bahis operasyonu: Toplam 8 şirkete el konuldu Papara’ya yasa dışı bahis operasyonu: Toplam 8 şirkete el konuldu
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