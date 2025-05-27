MHP lideri Bahçeli: Kardeşlik Yüzyılı yaklaşmaktadır! Her şeyin bir vakti vardır

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti. Anıta karanfil bırakan Bahçeli, basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı.

İşte MHP lideri Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

"ÜLKÜCÜ ŞEHİTLER KAHRAMANLIK TİMSALİDİR"

Hepinizi kemali hürmetle selamlıyorum. Şehitlik en yüce makamın adıdır. Karanlıktan medet umanlar unutulmuşluğa terk edilmişken, şehitlerimiz aydınlık içindedir. Aziz şehitlerimizin kutlu emanetleri nesilden nesile anlatılacaktır. Ülkücü şehitler kahramanlık timsalidir. Onlar büyük ve güçlü Türkiye'yi misyon olarak akıl ve vicdanlarında somutlaştıran serdengeçti yüreklerdir.

Vatana millete ve davaya bağlılıkları muhakkaktı. Hayatlarını ülkü ve ilkelerine adamışlardı. Tuzu kurular gibi sırça köşklerde ahkam kesmediler. Nabza göre şerbet vermediler. Dışta fakir, içte zengin olmayı bildiler.

"BİR KARDEŞLİK YÜZYILI GELİYOR"

Egolarını erdemlerinin önüne geçirmediler. Her şeyin bir vakti vardır ve yaklaştı. Toprağımızda izi olmayanların, tarlası omuzunda oradan buraya gezenlerin maske takıp MHP'yi haksız şekilde suçlaması şehitlerimizin aziz hatırasına saygısızlıktır. O vakit Türkiye Yüzyılı ile simgelenmektedir, yeni bir kardeşlik yüzyılı gelmektedir.

"ŞEHİTLERİMİZİN KUTLU EMANETLERİ ÖMRÜMÜZÜN TAM ÖZÜNDEDİR"

Şehitlerimizin kutlu emanetleri, ömrümüzün tam özündedir.Şehitler ölmemiştir. Bütün şehitlerimizi, Alparslan Türkeş beyi, hayatlarını kaybetmiş tüm ülküdaşlarımı saygıyla hürmetle anıyorum. Şehitlerimizin ruhu şad olsun diyorum.