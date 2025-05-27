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Başkan Erdoğan havalimanı açılışı için Azerbaycan yolcusu: 3 lider buluşacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.05.2025 12:20 Güncelleme: 27.05.2025 12:45
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Başkan Erdoğan havalimanı açılışı için Azerbaycan yolcusu: 3 lider buluşacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif yarın Laçın Uluslararası Havalimanı'nın açılış töreninde buluşacak. Erdoğan ve Aliyev, daha önce işgalden kurtarılan bölgelerdeki Fuzuli ve Zengilan havalimanlarının açılışlarını da birlikte yaparken Laçın Uluslararası Havalimanı, Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı topraklarda inşa edilen üçüncü havalimanı olacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, yarın Laçın Uluslararası Havalimanı'nın açılışını yapacak.

Laçın Uluslararası HavalimanıLaçın Uluslararası Havalimanı

3 LİDER BULUŞACAK

Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı topraklarda inşa ettiği üçüncü havalimanı olma özelliğini taşıyan Laçın Uluslararası Havalimanı, yarın düzenlenecek törenle hizmete girecek. Törene, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev katılacak. Açılışta, Pakistan Başbakanı Şerif de yer alacak.

Başkan Erdoğan havalimanı açılışı için Azerbaycan yolcusu: 3 lider buluşacak

AZERBAYCAN'IN EN YÜKSEK RAKIMLI HAVALİMANI

1800 metre rakımlı bölgede yer alan havalimanı, dağlık arazide kayalar oyularak ve bölge düzleştirilerek inşa edildi. Laçın Uluslararası Havalimanı, Azerbaycan'ın en yüksek rakımlı havalimanı olma özelliğini taşıyor.

2021 yılında temeli atılan havalimanı, Laçın kent merkezine 30, Şuşa'ya 70, Kelbecer'e ise 60 kilometre mesafede bulunuyor. Pist uzunluğu 3 bin metre, genişliği 60 metre olan havalimanında, saatte 200 yolcuya hizmet verebilecek terminal binası yer alıyor.

Başkan Erdoğan havalimanı açılışı için Azerbaycan yolcusu: 3 lider buluşacak

ULUSLARARASI HAVALİMANI SAYISI 9'A YÜKSELDİ

Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov'un 26 Mayıs'ta imzaladığı kararnameyle Laçın Havalimanı'na "uluslararası havalimanı" statüsü verildi. Söz konusu statüyle ilgili bilgi, uluslararası kuruluşlara da iletildi. Böylece Azerbaycan'daki uluslararası havalimanlarının sayısı 9'a yükseldi.

Laçın Uluslararası Havalimanı'nın, bölgedeki turizm ve ticaretin gelişimine önemli katkı sağlaması bekleniyor.

İki lider Fuzuli Uluslararası Havalimanı açılışında (İHA)İki lider Fuzuli Uluslararası Havalimanı açılışında (İHA)

ERDOĞAN, FUZULİ VE ZENGİLAN HAVALİMANLARININ DA AÇILIŞINI YAPMIŞTI

Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı bölgelerde inşa edilen ilk havalimanı olan Fuzuli Uluslararası Havalimanı, 26 Ekim 2021'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev'in katılımıyla hizmete açılmıştı.

Erdoğan ve Aliyev ayrıca, 20 Ekim 2022'de Zengilan Uluslararası Havalimanı'nın da açılışını yapmıştı.

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Başkan Erdoğan havalimanı açılışı için Azerbaycan yolcusu: 3 lider buluşacak Başkan Erdoğan havalimanı açılışı için Azerbaycan yolcusu: 3 lider buluşacak Başkan Erdoğan havalimanı açılışı için Azerbaycan yolcusu: 3 lider buluşacak
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