MSÜ Rektörü Erhan Afyoncu FETÖ operasyonunu yorumladı: Kripto FETÖ’cülere asla izin vermeyiz

FETÖ operasyonu (AA)

Açıklamada, Başsavcılık ile Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığınca yürütülen ortak çalışma sonucunda kurulan, Türkiye genelindeki diğer 80 il adli birimlerinin kullanımına açılan sabit hat veri havuzundan faydalanılmak suretiyle ülke genelinde darbe girişiminden bugüne kadar darbe girişimi veya münhasıran terör örgütü mensubiyeti nedeniyle haklarında işlem tesis edilmeyen diğer asker şüpheliler için 1915 operasyon gerçekleştirildiği, 28 bin 194 zanlının tespit edildiği, bunlardan 25 bin 801'inin gözaltına alındığı kaydedildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 8 bin 992'sinin tutuklandığına, 13 bin 968'inin adli kontrol şartıyla, 2 bin 841'inin kayıtsız serbest bırakıldığına, 2 bin 393 zanlının firari olduğuna işaret edilen açıklamada, ilerleyen süreçte çok sayıda şüphelinin yakalandığı bildirildi.