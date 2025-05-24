MSÜ Rektörü Erhan Afyoncu FETÖ operasyonunu yorumladı: Kripto FETÖ'cülere asla izin vermeyiz
İstanbul merkezli 36 ilde Fethullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltı kararı verilen 63 muvazzaf askerden 56'sı yakalandı. Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Erhan Afyoncu, FETÖ operasyonuna ilişkin, 'Son operasyon da bize şunu göstermiştir; FETÖ ile mücadele hiç gevşemeden devam etmeli. Hala devletin kurumlarına sızmaya çalışıyorlar ve kendilerini gizliyorlar.' ifadelerini kullandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) halen deşifre edilemeyen örgüt mensuplarının, 15 Temmuz darbe girişimine katılanlara oranla daha fazla olduğu bildirildi.
Bu yönüyle FETÖ'nün devletin anayasal düzeni ve bekası açısından halen en büyük tehlikeyi ihtiva eden terör örgütü konumunda bulunduğu belirtilen açıklamada, TSK'ya sızmış örgüt mensuplarının deşifresinde en etkili ve önde gelen soruşturma yönteminin örgüt içi iletişim yöntemlerinden "örgüt mensubu asker şahıslardan sorumlu sivil şahısların asker şahıslarla örgütsel irtibat amacıyla kullandığı büfe, market, fatura ödeme merkezi vb. yerlerde kurulu kontörlü hatlar ile kamuya açık yerlerde kurulu ankesörlü hatlardan örgütsel iletişim tarzına uygun şekilde irtibatın tespit edilmesi" olduğu vurgulandı.
Açıklamada, Başsavcılık ile Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığınca yürütülen ortak çalışma sonucunda kurulan, Türkiye genelindeki diğer 80 il adli birimlerinin kullanımına açılan sabit hat veri havuzundan faydalanılmak suretiyle ülke genelinde darbe girişiminden bugüne kadar darbe girişimi veya münhasıran terör örgütü mensubiyeti nedeniyle haklarında işlem tesis edilmeyen diğer asker şüpheliler için 1915 operasyon gerçekleştirildiği, 28 bin 194 zanlının tespit edildiği, bunlardan 25 bin 801'inin gözaltına alındığı kaydedildi.
Gözaltına alınan şüphelilerden 8 bin 992'sinin tutuklandığına, 13 bin 968'inin adli kontrol şartıyla, 2 bin 841'inin kayıtsız serbest bırakıldığına, 2 bin 393 zanlının firari olduğuna işaret edilen açıklamada, ilerleyen süreçte çok sayıda şüphelinin yakalandığı bildirildi.
Serbest bırakılmalarına hükmedilen 9 bin 533 şüphelinin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanıp örgüt mensupları ve örgütün işleyişi hakkında faydalı bilgiler verdikleri, yakalanan toplam şüpheli sayısına göre itirafçı oranının yüzde 37 olduğu belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:
"Bugün itibarıyla ise aynı yöntemle örgütsel iletişim modeline uygun şekilde irtibat sağladıkları ve terör örgütü mensubu oldukları, Cumhuriyet Başsavcılığımız, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Dairesi Başkanlığımız ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü arasındaki koordineli çalışma sonucunda tespit edilen, mensup olunan kuvvete göre tasnif edildiğinde 8'i Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 13'ü Jandarma Genel Komutanlığı, 36'sı Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 6'sı Deniz Kuvvetleri Komutanlığına mensup, 4'ü albay, 8'i yarbay, 12'si binbaşı, 15'i yüzbaşı ve 24'ü astsubay/uzman çavuş rütbelerinde olmak üzere tamamı muvazzaf askeri personel olan toplam 63 şüpheli hakkında İstanbul ve 35 farklı ilde bugün saat 06.00 itibarıyla eş zamanlı olarak uygulanmak üzere İstanbul Emniyet TEM Şube Müdürlüğüne verilen talimat gereği yakalama ve gözaltı icrasına başlanmış olup gelişmelerden bilgi verilecektir."
Açıklamada, gözaltı kararı verilen 63 şüpheliden 56'sının operasyonda yakalandığı bildirildi.
"KRİPTO FETÖ'CÜLERE ASLA İZİN VERMEYİZ"
Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Erhan Afyoncu 59 muvazzaf askerin gözaltına alındığı son FETÖ operasyonunu SABAH'a yorumladı.
Afyoncu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
Son operasyon da bize şunu göstermiştir; FETÖ ile mücadele hiç gevşemeden devam etmeli. Hala devletin kurumlarına sızmaya çalışıyorlar ve kendilerini gizliyorlar. Özellikle eğitim camiası son dikkatli olmalı. Asla "Bunlar artık bitti" gibi bir düşünce içerisine girilmemeli. Biz Milli Savunma Üniversitesi olarak bu konuda büyük bir titizlikle çalışıyoruz. Görüldüğü gibi devlet bütün imkanlarıyla mücadele ediyor ve etmeye devam edecek. FETÖ'cüler ise özellikle sahte isimlerle sosyal medya üzerinden yaptıkları kara propaganda ile toplumda yılgınlık yaratmaya çalışıyor. Her alanda bu örgütle mücadeleye devam edilmeli.
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