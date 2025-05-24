İBB’ye yolsuzluk operasyonu: İmamoğlu suç örgütünün omurgası kırıldı
İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' ve 'rüşvet' soruşturması devam ediyor. Tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu‘nun kurduğu yolsuzluk ve rüşvet ağına dün (23 Mayıs Cuma) 4. dalga operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınanlar arasında İmamoğlu’nun Koruma Müdürü Mustafa Akın ve KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt da yer aldı. Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, gerçekleştirilen operasyonlarla ilgili bir yazıyı köşesine taşıdı. İşte detaylar…
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve şüpheliler hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında dün sabah saatlerinde 4. dalga operasyon gerçekleştirildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, İSTAÇ, KİPTAŞ ve Yol Bakım Daire Başkanlığında usulsüzlük iddialarına ilişkin düzenlenen operasyonda gözaltı alınan şüphelilerin sayısı 45 oldu.
İBB'ye yönelik düzenlenen operasyonla ilgili Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür bugün bir yazıyı köşesine taşıdı. İşte Övür'ün 24 Mayıs tarihli yazısı:
Ortaya çıkan büyük fotoğraf, İBB'de kurulan sistemin sıradan bir sistem olmadığını gösteriyor. Bu yüzden sıradan bir "yolsuzluk" soruşturmasıyla karşı karşıya değiliz. Savcılığın iddiaları da itiraflar ve belgelerle tamamlandıkça fotoğrafın flu kısmı da netleşiyor ve ortaya devasa bir "yolsuzluk örgütü" çıkıyor. Adını da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koymuş zaten; "İmamoğlu suç örgütü..."
Tablo sadece CHP için değil, Türkiye için, demokrasi ve siyaset için vahimdi. Dün de yazdım, yolsuzluk sıradan bir hırsızlık değil terörle birlikte siyaseti ve demokrasiyi zehirliyor. Bu tehlikeyi ısrarla yazan biri olarak geç kalınsa da yargının attığı bu adımın ne anlama geldiğini gelecek kuşaklar çok daha iyi görecek. Bu vahim tabloyu en yalın biçimde Başkan Erdoğan özetledi:
"Şurası çok önemli; İstanbul'da yürüyen soruşturma, bu çarpık tablonun en bariz ve belki de Cumhuriyet tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir suç organizasyonu örneğidir. Öyle ki yapılan işlerin, yolsuzluk ve haraç boyutuyla ilişkili organize suç vasfını aşarak, ülke güvenliğini tehdit edecek boyutlara ulaştığı anlaşılıyor. Çünkü bu karanlık organizasyon, İstanbul'la sınırlı kalmamış, ülkedeki pek çok belediyeyi, kurumu, kişiyi içine alan, kolları çok farklı yerlere uzanan, hatta uluslararası ayağı da olan bir ahtapota dönüşmüştür."
Daha Beylikdüzü Belediyesi'nde "sebil suyu"ndan bile rant devşiren bu yapı, 2019'da İBB'deki devasa rantla buluşunca artık sınır tanımaz oldu. Sonrası malum, "şaibeli kurultay"la CHP ele geçirildi ve küresel bir "ahtapota" dönüştü.
CHP'li aktörlerin canhıraş bağırmasına bakmayın. Olup biteni herkesten daha iyi onlar biliyor. Bu nedenle telaşlılar, kaygılılar hatta kendi içlerinde "Niye bu kadar açık verdin" diye İmamoğlu'na öfkeliler.
Aslında İmamoğlu'nun bu pervasız yükselişini, ortaya çıkan belge ve bilgileri, zorla villa veren müteahhitlerin söylediklerini kimse sorarsınız sorun şaşıran çıkmaz. Hatta "daha fazlası vardır" diye ekleyenler olur.
Aynı şey Beylikdüzü'ndan bu yana İmamoğlu'nun A Takımı içinde yer alan Ertan Yıldız'ın ilk itiraflarından sonra da söylendi. "Daha fazlasını biliyor" diyenlerin sayısı hiç az değildi.
Oysa ilk itirafları da sarsıcıydı ki avukatların ciddi baskısıyla karşı karşıya kaldı. Ama etkili olmadıklar ve sonuç değişmedi. A Takımının en önemli ismi Yıldız bir kez daha ifade verdi ve ev hapsine çıktı.
Gerçi İBB Meclisi İştirakler/Bağlı Kuruluşlar Komisyon Başkanı Yıldız'ın son "etkin pişmanlık" ifadesinde neler anlattığı bilinmiyor ama yine de hangi iştiraklerden kimlerin sorumlu olduğunu, "özel bir sistem" kurulduğunu ileri sürdü ve şunu da ekledi:
"Bundan sonraki süreçte de gerçeğin ortaya çıkması için elimden gelen gayreti göstereceğim"
Bu kadarı bile suç örgütü iddiasıyla tutuklanan İmamoğlu için sonun başlangıcıydı. Önemli bir adamı birinci elden kurulan yolsuzluk çarkını deşifre etmiş ve hepsini şaşırtmıştı. Doğrusu bu sadece şaşırtma değil. Daha fazlası vardı ki CHP içindeki adamlarından fonladığı medyaya kadar hepsi şoke olmuş durumda.
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