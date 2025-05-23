Bahçeli’den Başkan Erdoğan sözleri: Türkiye’nin ihtiyacı var

MHP lideri Bahçeli'nin yazılı açıklaması şöyle:

Yükselen, yükseldikçe aşılmaz engelleri geçen, bunun yanı sıra öteden beri kambura dönüşen ağırlıklarını birer birer hafifleten bir Türkiye tablosu dostları sevindirecek düşmanları endişelendirecek derece ve düzeydedir.

Harcı vatan ve millet sevdasıyla karılmış milli yürekler bu sarih ve somut gerçekten gurur ve memnuniyet duymaktadır.

Adım adım yürünen Türkiye Yüzyılı rotasında umutlarımız diri, hedeflerimiz büyük, coşku ve heyecanımız sınırsızdır.

'MÜCADELESİ HER TÜRLÜ ÖVGÜNÜN ÜSTÜNDEDİR'

Bu kapsamda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın hizmeti, geceyi gündüze katan fedakar ve haysiyetli mücadelesi samimiyetle ifade ederim ki, her türlü övgünün üstündedir.

Türkiye Cumhuriyeti devleti ilk kez çok güçlü bir ivme kazanmıştır.

Nevzuhur sorun alanlarına rağmen ufuk ötesine kilitlenen, milli ülküleri ekonomi-politik düzlemde kifayetle kavrayıp önümüzdeki yüzyılı doğru okuyan ve yorumlayan bir yönetim anlayışı çok şükür teşekkül etmiş vaziyettedir.

Milletimizin özlemleri hayal olmaktan çıkmış haldedir.

Geleceğin büyük ve süper güç Türkiye'sine kararlı, karakterli, kaliteli ve inançlı siyasi hamlelerle vasıl olmak için samimi, dürüst ve ilkeli siyasi duruş sahnelenmektedir.

İstikbal, Türkiye'nin ve Türk milletinindir. İstiklal ise Cumhur İttifakının aziz milletimizden aldığı destek ve duayla muhafaza ve müdafaa edilecektir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın yapacağı daha çok hizmetler vardır. Tarihi geriye sarmak akıl dışılıktır. Tarihin gerisine düşmek izmihlalle eşdeğerdir.

Bu nedenle Sayın Cumhurbaşkanımızın Macaristan ziyaretinin hitamında yaptığı açıklamalar arasında bulunan, "Benim tekrar aday olma derdim yok" ifadesi bizim nazarımızda adil ve hakkaniyetli bir hal beyanı değildir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk milletinin, yeni yüzyılın yol haritasını çizen Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a çok ihtiyacı olduğu tartışmasız bir tarih ve hayat gerçeğidir.

'ERDOĞAN'IN SADAĞINDAN ÇEKİLİP FIRLATTIĞI OK MENZİLİNE ULAŞMALIDIR'

Derdi vatan ve millet olan bir Cumhurbaşkanının yolundan caymaya hakkı yoktur. Kaldı ki bu durum bugünkü şartlarda ne ülke ne de bölgesel ve küresel gelişmelerle uyumludur. Terörsüz Türkiye'de aşılacak nice merhale söz konusudur.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kurum ve kurallarıyla kökleşmesi hususunda elbirliğiyle yapacağımız pek çok şey olduğu her türlü izahtan varestedir.

Bulanık suda balık avlama merakında olan kriz ve kaos müellifi siyaset bezirganlarının el ovuşturmasına, bozgun heveslerinin azgınlaşmasına, yapılanı yıkmak için pusuya yatmalarına göz yumacak bir vicdan ve siyasi ahlak Milliyetçi Hareket Partisi'nde ve Cumhur İttifakı'nda olması baştan ayağa muhal bir hayaldir.

Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sadağından çekilip fırlattığı ok menziline ulaşmalıdır. Bunun için zatı devletlerinin varlığı olmazsa olmaz değer ve önemdedir.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan dönüşü uçakta gazetecilere konuşmuş adaylığı konusunda açıklamalar yapmıştı. Erdoğan: "Yeni anayasayı kendimiz için değil, ülkemiz için istiyoruz. Benim tekrar seçilme veya tekrar aday olma gibi bir derdim yok. Atacağımız adımlarla ülkemizin itibarını nasıl yükseltiriz, derdimiz bu. Şu anda artık Türkiye'nin milli geliri hamdolsun güçlü bir konuma ulaştı. Göreve geldiğimizde rakamlar neydi, şu anda rakamlar nerede? İhracata bakıyorsun, ihracatta hamdolsun 265-270 milyar dolar seviyelerini yakaladık. Öbür tarafta kişi başı milli gelirimiz o yıllara göre tavan yapmaya başladı. Rezervimiz de tırmanmaya başladı. Döviz rezervi noktasında şu anda hazinemiz güçlü." ifadelerini kullanmıştı.

EKREM KIZILTAŞ'IN KONUYA DAİR A HABER'DE YAPTIĞI DEĞERLENDİRMELER ŞÖYLE:

Devlet Bahçeli'nin geriye doğru baktığımızda Türk siyasi hayatında hakikaten çok önemli dönemlerde çok önemli adımları olan bir lider olduğunu bir genel başkan olduğunu biliyoruz. Cumhurbaşkanımızın Erdoğan malum normal şartlar altında baktığımızda 2028'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde normalde Cumhurbaşkanı adayı olma durumu yok gibi Anayasal olarak. Fakat bununla alakalı malum işte Meclis eğer seçime belli bir süre kala Meclis'i feshederse burada tekrar aday olma ihtimali oluyor. Öte yandan Türkiye'de geçilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminin biraz daha revize edilerek belki yeni bir Anayasa değişikliği ile yeni bir başkanlık sistemine geçiş ve burada her şeyin sıfırlanması. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımızın yapılacak yeni seçimde tekrar aday olabilmesi durumu var.

Bahçeli'nin daha önce de teknik olarak Cumhurbaşkanımızın bir daha aday olmayacağına yönelik yani bunun son dönemi olduğuna dair yönelik sözleri olduğunda Bahçeli'nin itiraz makamında, 'Türkiye'nin hepimizin size ihtiyacı var. Dolayısıyla yok öyle şey. İnşallah bir şekilde bir formül bulunup tekrar aday olmanızı ve seçilmenizi sağlamalıyız' mealinde sözleri olmuştu. Çıplak gerçeklerden, objektif gerçeklerden hareketle söylenmiş sözler bunlar. Bahçeli'nin milleti, memleketi önceleyen ve duruma baktığımızda hakikaten bugüne kadar yaşananlardan hareketle, bundan sonrası için Türkiye'nin kendi ayakları üzerinde kalktığı Türkiye Yüzyılı hedeflerine doğru koşar adım yaklaştığı bir dönemde, Cumhurbaşkanımızın belki olmayacağı bir dönemin çeşitli sıkıntılar doğurabileceği düşüncesiyle açıklamalar yaptı.