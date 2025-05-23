Başkan Erdoğan İstanbul’da Gümrükçü İshak Ağa Camisi açılışını gerçekleştirdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, restorasyonu tamamlanan Kireçburnu Gümrükçü İshak Ağa Camisi'nin açılışını gerçekleştirdi.



Başkan Erdoğan, Vakıflar Genel Müdürlüğünce restorasyonu tamamlanan Sarıyer'deki Kireçburnu Gümrükçü İshak Ağa Camisi'nde cuma namazını kıldı.

Namazın ardından caminin açılışını gerçekleştiren Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Hz. Muhammed'in güneşin doğduğu en hayırlı gün olarak nitelendirdiği cuma gününü tebrik ettiğini söyledi.



Başkan Erdoğan, Devlet-i Aliyye'de gümrük eminliği başta olmak üzere pek çok farklı vazifede bulunan ve caminin de banisi olan merhum İshak Ağa'yı rahmetle, şükranla yad ettiğini belirtti.



Sırtını iki asırlık maziye yaslayan kıymetli ibadethanenin yapımında emeği geçen tüm büyükleri, caminin tüm hamilerini de minnetle andığını söyleyen Erdoğan, "Yaşadığı dönemde dördü Beykoz'da biri ise burada beş adet çeşmeyi İstanbulluların istifadesine sunan merhum İshak Ağa, Boğaz'ın gerdanına bir inci gibi kondurduğu bu güzel camiyi de milletimize kazandırmıştır. Aslına uygun olarak inşa ve restore edilen Gümrükçü İshak Ağa Cami'miz 304 metrekare kapalı alana sahiptir. Fevkani mescit olarak düzenlenen camimizde 120'si alt katta, 170'i ise üst katta olmak üzere aynı anda 290 kişi ibadet edebilecektir." ifadelerini kullandı.