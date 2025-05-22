Eskişehir’de 584 bin makaron ele geçirildi

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kaçak ürünleri piyasaya sürmeye çalışan kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda, 44 bini dolu olmak üzere 584 bin makaron, 650 bandrol, 600 kilogram kıyılmış tütün, 4 sigara dolum makinesi ve 2 sigara dolum makinesi kompresörü ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 2 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.