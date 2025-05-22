22 Mayıs 2025, Perşembe
Haberler Gündem Haberleri Başkan'dan Türkiye Diyanet Vakfına kurban bağışı

Başkan'dan Türkiye Diyanet Vakfına kurban bağışı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.05.2025 17:40
ABONE OL
Başkan’dan Türkiye Diyanet Vakfına kurban bağışı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı kabul etti. Erdoğan burada kurban vekaletini Türkiye Diyanet Vakfına verdi ve bağış makbuzunu bizzat kendi imzaladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Diyanet Vakfına kurban bağışında bulundu.

Fotoğraf-DHAFotoğraf-DHA

TDV'YE KURBAN BAĞIŞINI İMZALADI

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı kabul ederek kurban vekaletini Türkiye Diyanet Vakfına verdi.

Erdoğan, bağış makbuzunu da imzaladı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan’dan Türkiye Diyanet Vakfına kurban bağışı Başkan’dan Türkiye Diyanet Vakfına kurban bağışı Başkan’dan Türkiye Diyanet Vakfına kurban bağışı
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör