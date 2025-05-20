Yarısı Bizden kampanyasına talep artıyor! Devletten vatandaşa destek! İşte şartlar

Riskli yapılarda yaşayan vatandaşların dönüşüm maliyetlerini hafifletmek amacıyla devlet tarafından çeşitli teşvikler sunuluyor. (ahaber.com.tr)

TOPLAM DESTEK 1 MİLYON 875 BİN TL'Yİ BULUYOR

Yapıların güvenli hale getirilmesi amacıyla yürütülen kampanyada, 21 bin konut ve iş yerinin inşası başlarken, 41 bin konut ve iş yerine yönelik proje süreci devam ediyor. Kampanya kapsamında "Yüklenici firma ile dönüşüm modeli" çerçevesinde bir konut için 875 bin lira hibe, 875 bin lira kredi ve 125 bin lira taşınma yardımı veriliyor.

Böylece hak sahiplerine toplam 1 milyon 875 bin lira destek sağlanıyor. İş yerleri için de 437 bin 500 lira hibe, 437 bin 500 lira kredi ile 125 bin lira taşınma desteğini içeren toplam 1 milyon lira destekte bulunuluyor.

Kredi ödemeleri ise 2 yıl sonra başlıyor ve 10 yıl vadeye yayılıyor. Evini kendi dönüştürenler yüzde 1 KDV ödüyor. Ayrıca dönüşüm projelerinden noter harcı, tapu harcı ve vergiler alınmıyor.

ŞARTLAR NELER? NE YAPMAK GEREKİYOR?



Riskli yapılarda 18 ay, riskli ve rezerv yapı alanlarında en fazla 48 ay kira yardımı yapılıyor. Hak sahiplerinin başvuru yapmak için riskli yapının tahliye edildiği veya yıktırıldığı tarihten itibaren 1 yıl süresi var.

1 yıl içinde ildeki Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'ne, eğer yapı İstanbul'daysa ilçe belediyesine başvuru yapılması gerekiyor. Kira desteğinden yararlananlar, kredi desteğinden yararlanamıyor.

İŞTE DETAYLAR!



SÜRE SINIRI YOK



İstanbul'da sunulan en önemli finansal desteklerden biri 'Yarısı Bizden' kampanyası. 2023 yılının nisan ayında başvuru alınarak başlayan kampanyada gelen talep üzerine başvuru süresi sınırı kaldırıldı.