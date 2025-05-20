AFAD büyüklüğü açıkladı! İstanbul’da 4 büyüklüğünde deprem | Vali Gül’den açıklama

FOTOĞRAF: AHABER.COM.TR - EKRAN GÖRÜNTÜSÜ

"ARTÇILAR DEVAM EDECEK"

Prof Dr. Ersoy, İstanbul'da meydana gelen deprem sonrasında A Haber canlı yayanına telefonla bağlanarak depreme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Ersoy, yaptığı değerlendirmelerde, "Halen artçıların devam ettiği bir süreç içerisindeyiz. Dolayısıyla daha önce meydana gelen 6.2 ile 5.9'un depremlerinin Kumburgaz fayı üzerinde gibi görünüyor. Henüz harita üzerinde görme şansım olmadı ama bu büyüklükteki depremler elbet yaşanacak" ifadelerini kullandı.

FAY ZONU AKTİF

Prof Dr. Ersoy'un konuya ilişkin açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Şu anda yaşanan 4 büyüklüğündeki depremi ben Maltepe'deyim ve hissedenler varmış. Avrupa yakasına göre zeminler farklı olmasına rağmen aşağı yukarı 40 kilometre uzaktayız. Depremin merkez üssünden ona rağmen buradan da hissedilmiş. Bu büyüklükte herhangi bir yıkım beklenmez. Bu sadece fay zonunun aktif olduğunu gösterir.