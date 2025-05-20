DEM Parti’nin siyasi partilere ziyaret turu: CHP ile görüşüldü

DEM Parti heyeti, PKK'nin fesih ve silah bırakma kararının ardından siyasi parti turuna çıktı. Dün DEVA Partisi ve Saadet Partisi'ni ziyaret eden heyet, bugün de CHP'yi ziyaret etti.

DEVA VE SAADET DE ZİYARET EDİLDİ

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları Oruç ve Tuncer Bakırhan ile Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli'den oluşan heyet, DEVA ile Saadet partilerini ziyaret etti.

DEM Parti'den yapılan açıklamada, görüşmelerde, Türkiye'nin demokratik geleceğini ilgilendiren önemli başlıkların ele alındığı, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararlarının ayrıntılı biçimde değerlendirildiği belirtildi.

Görüşmede, siyasi partiler ile TBMM'nin üstlenmesi gereken sorumlulukların kapsamlı biçimde tartışıldığı aktarılan açıklamada, heyetin, sürecin sağlıklı ilerlemesi için TBMM çatısı altında, tüm siyasi eğilimlerin temsil edileceği ve demokratik uzlaşı arayışını kolaylaştıracak tam yetkili bir komisyon kurulması önerisini muhataplarına ilettiği kaydedildi.