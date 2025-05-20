DEM Parti'nin siyasi partilere ziyaret turu: CHP ile görüşüldü
PKK’nin fesih ve silah bırakma kararının ardından DEM Parti heyeti, siyasi partilerle temaslarını sürdürüyor. Dün DEVA ve Saadet Partisi’ni ziyaret eden heyet, bugün CHP ile görüştü.
DEM Parti heyeti, PKK'nin fesih ve silah bırakma kararının ardından siyasi parti turuna çıktı. Dün DEVA Partisi ve Saadet Partisi'ni ziyaret eden heyet, bugün de CHP'yi ziyaret etti.
DEVA VE SAADET DE ZİYARET EDİLDİ
DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları Oruç ve Tuncer Bakırhan ile Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli'den oluşan heyet, DEVA ile Saadet partilerini ziyaret etti.
DEM Parti'den yapılan açıklamada, görüşmelerde, Türkiye'nin demokratik geleceğini ilgilendiren önemli başlıkların ele alındığı, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararlarının ayrıntılı biçimde değerlendirildiği belirtildi.
Görüşmede, siyasi partiler ile TBMM'nin üstlenmesi gereken sorumlulukların kapsamlı biçimde tartışıldığı aktarılan açıklamada, heyetin, sürecin sağlıklı ilerlemesi için TBMM çatısı altında, tüm siyasi eğilimlerin temsil edileceği ve demokratik uzlaşı arayışını kolaylaştıracak tam yetkili bir komisyon kurulması önerisini muhataplarına ilettiği kaydedildi.
AK PARTİ VE MHP'YE DE GİDİLECEK
DEM Parti heyetinin AK Parti ve MHP dahil tüm siyasi partilerle görüşmelerini sürdürmeyi planladığı ifade edildi.
İMRALI'YA ZİYARET GERÇEKLEŞMİŞTİ
DEM Parti İmralı Heyeti Üyesi Pervin Buldan ve avukat Özgür Erol, PKK'nin fesih kararı sonrası ilk kez İmralı'da PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmüştü.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Hastalıklara kalkan olun! Canan Karatay'ın bağışıklık sistemini güçlendiren sırrı ortaya çıktı!
- Sinek istilasına son verin: İşte evinizden sinekleri kovmanın sırrı
- 2025 Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün sürecek?
- 2025 öğretmen il içi atama sonuçları açıklandı mı? Öğretmen il içi yer değiştirme sonuçları: MEBBİS sorgulama ekranı
- Hava bir anda değişiyor, İstanbul'a beklenen sıcaklıklar geliyor! 7 ilde ise sağanak yağmur bekleniyor! 20 Mayıs hava durumu
- 19 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi? 19 Mayıs 2025 Metro, Metrobüs, Marmaray, otobüsler parasız mı?
- Zeka testi: Sadece gerçek bir matematik dehası tek farklı sayıyı 5 saniyede bulabiliyor
- 19 Mayıs mesajları | Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için en anlamlı 19 Mayıs kutlama sözleri
- 19 Mayıs eczaneler açık mı? Sağlık ocakları, hastaneler, poliklinikler çalışıyor mu?
- GS Şampiyonluk Maçı | Galatasaray - Kayserispor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
- Hikayeleriyle tüyler ürperten 7 terk edilmiş yer!
- Altında düşüş devam edecek mi? Altın fiyatları yükselecek mi? İslam Memiş o aya işaret etti!