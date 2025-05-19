Etnospor Kültür Festivali için geri sayım! Bilal Erdoğan’dan A Haber’e özel açıklamalar: 1 milyondan fazla katılım bekliyoruz

100'ÜN ÜZERİNDE ÜLKEDEN SPORCU KATILIYOR

Çünkü geleneksel sporlar dediğimiz zaman sadece Anadolu'dan veya Türk dünyasından ibaret bir meseleden bahsetmiyoruz. Gerçekten bütün dünyanın kültürel renkliliği aslında geleneksel sporlarda karşılığını buluyor. Dolayısıyla şu anda bizim 27 ülkeden 42 üyemiz var. Bunlar federasyon olanlar var, dernek olanlar var. Vesaire hedefimiz aslında 50-60 ülkeye önümüzdeki 35 yıl içerisinde ulaşıp ulaşmak. Zaten bizim her yıl düzenlediğimiz Etnospor forumlarımıza 60 ülkenin üzerinde katılım oluyor.

Evet, dünya göçebe oyunlarına yüzün üzerinde ülkeden sporcu katılıyor. Dolayısıyla dünya geleneksel sporları dediğimiz zaman gerçekten 100 ülkenin üzerinde bir dünyadan bahsediyoruz. Şimdi işin felsefesi aslında dünyanın bu kültürel renkliliğini yaşatmaya devam etmek neden? Yani 200 yılı aşkın bir batı medeniyetin hegemonyası var. Dünyada ve kültürel bir benzeşme yani globalleşme de diyorlar. Küreselleşme diyorlar. Dünya büyük bir köye dönüyor diyorlar ama bu olurken görüyoruz ki insanların daha çok birbirine benzemesini hedefleyen sanki bir akıl işliyor.

Bu kimi yerde kapitalist ekonominin insanları biraz böyle müşteri gözüyle bakması ve egemen toplulukların kendi ürünlerini bütün dünyaya satmaya çalışması gay gayesinden de kaynaklanıyor ama öbür taraftan da tabii ki batı kültürünün kendini başka kültürlerden daha üstün gördüğü bir yaklaşımın da buna sebep olduğunu söyleyebiliriz. Burada diyoruz ki dünyanın bütün kültürleri, saygın bütün kültürleri. Kendi toplumlarında kendi coğrafyalarında, ülkelerinde yaşamayı, öz güvenle yaşamayı hak ediyor ve bu çok saygın bir şey. Onu sağlamamız için insanların kendine ait olanı komplekssiz bir şekilde sunabilmesini de sağlamamız gerekiyor. Bunun ortamında hazırlamamız gerekiyor. Sporlar böyle bir alan.

1 MİLYONUN ÜZERİNDE KATILIMCI BEKLİYORUZ

Katılımda her geçen yıl artışımız var. Elbette daha da önemlisi biz her sene etkinlik bittikten sonra katılımcılara soruyoruz, nasıl diye eksiklerimizi gidermeye çalışıyoruz. Onlardan yeni ipuçları almaya çalışıyoruz. Gelecek sene bu işi daha iyi yapalım diye bunları planlıyoruz. Onun dışında da kamuoyuna da soruyoruz. Mesela Etnospor'u biliyor musunuz diye soruyoruz. Herkesin aklında da hemen festival geliyor İstanbul'da. Dolayısıyla artık Etnospor'un ve Etnospor festivalinin bilinirliği de artıyor, insanlar geldikleri zaman da keyif alıyor. Alanı daha kompak hale getirmeye çalışıyoruz. Daha rahat gezilir hale getirmeye çalışıyoruz. İnsanlar işte metrodan veya otobüsten çok fazla yürümesin. Çok fazla yorulmasın. Hani bütün gününü rahatça geçirebilsin diye hedefliyoruz. Bu 4 gün çok perşembe pazar çok havanın açık olacağı güzel günler olarak gözüküyor. Çok gölgelik alanlar oluşturmaya çalışıyoruz, insanların susuz kalmaması için bol miktarda su ikram etmeyi planlıyoruz. Yani perşembe cuma 300-400 bin okul öğrencisinin geldiği bir alanda hafta sonu teveccühü ile biz genelde hani 700, 800 bin , 1 milyon gibi oralarda bir kalabalık bekliyoruz doğrusu.

Ama bizim için önemli olan ne kadar kalabalık geldiğinden ziyade ne kadar insan bu etkinlikleri yaptı. Mesela kaç kişiyi ata bindirdi, kaç kişiye Özbek pilavı yedirdik. Ben onları daha çok merak ediyorum. Çünkü gerçekten önemli olan o hissi yaşamak ne bileyim. O çocuk kaç çocuk acaba buraya geldiğinde ilk defa bir atı görüyor, dokunuyor. Ben orasına çok gerçekten heyecan duyuyorum. Yani İstanbul'daki kültürsever, çoluk çocuk yediden yetmişe insanlar Azerbaycan'ı öğrenecek. Türkmenistan'ı, Kazakistan'ı, Kırgızistan'ı bizim kardeş topluluklarımızın orada varlığını görecek. Bunun da Türkiye için çok büyük bir kazanım olduğunu düşünüyorum.