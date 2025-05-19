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Bakan Fidan Sırbistan'daki Türkiye Büyükelçiliği'nde Layic'i kabul etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 19.05.2025 18:15
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Bakan Fidan Sırbistan’daki Türkiye Büyükelçiliği’nde Layic’i kabul etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere Sırbistan'a geldi. Bakan Fidan, Sosyal Demokrat Parti Genel Başkanı Layic’i Türkiye’nin Belgrad Büyükelçiliği’nde kabul etti.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Sırbistan'ı ziyaret eden Bakan Fidan'ın Sosyal Demokrat Parti Genel Başkanı Layic'i son dönem gelişmeleri konuşmak ve resmi temaslarda bulunmak üzere kabul etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sırbistan temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliği'nde Sosyal Demokrat Parti Genel Başkanı Rasim Layic'i kabul etti.

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Bakan Fidan Sırbistan’daki Türkiye Büyükelçiliği’nde Layic’i kabul etti Bakan Fidan Sırbistan’daki Türkiye Büyükelçiliği’nde Layic’i kabul etti Bakan Fidan Sırbistan’daki Türkiye Büyükelçiliği’nde Layic’i kabul etti
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