Bakan Fidan Sırbistan’daki Türkiye Büyükelçiliği’nde Layic’i kabul etti

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Sırbistan'ı ziyaret eden Bakan Fidan'ın Sosyal Demokrat Parti Genel Başkanı Layic'i son dönem gelişmeleri konuşmak ve resmi temaslarda bulunmak üzere kabul etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sırbistan temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliği'nde Sosyal Demokrat Parti Genel Başkanı Rasim Layic'i kabul etti.