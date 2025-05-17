Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan net mesaj! "Türkiye dünya’nın en gelişmiş sağlık altyapısına sahip ülkelerinden biri"

(Foto: ahaber.com.tr)

Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen törenle, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesinin açılışı yapıldı. Sağlık Bakanı Memişoğlu, açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

"BU ÜLKEYE OLAN SEVDAMIZIN YENİ BİR NİŞANESİNİ DAHA HİZMETE ALIYORUZ"

Memişoğlu, şu ifadeleri kullandı: ''Saygıdeğer Cumhurbaşkanım, Kıymetli Milletvekillerimiz, Büyük Sağlık Ailemizin Çok Değerli Mensupları, Aziz İstanbullular, Öncelikle bir hekim ve İstanbullu bir kardeşiniz olarak, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde her geçen gün yeni bir sağlık yatırımının açılışına iştirak etmenin heyecanını ve mutluluğunu yaşadığımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Bugün burada İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanemizin açılışını yaparak vatandaşlarımızla yeni bir sağlık tesisimizi daha buluşturuyoruz. Aynı zamanda sağlık sistemimizin insan odaklı dönüşümünün, bilim ve teknolojiyi esas alan yaklaşımının ve bu ülkeye olan sevdamızın yeni bir nişanesini daha hizmete alıyoruz.''

(Foto: ahaber.com.tr)

"HASTANEMİZ YALNIZCA İSTANBUL'UN DEĞİL, TÜRKİYE'NİN VE YAKIN COĞRAFYAMIZIN EN DONANIMLI FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON MERKEZLERİNDEN BİRİ OLARAK HİZMET VERECEK"

Memişoğlu, "'Aziz İstanbullular, hastanemiz, 705 yatak, 88 poliklinik, 5 tam donanımlı ameliyathane ve 6 yoğun bakım yatağı ile çok kapsamlı imkanlara sahiptir. Yalnızca İstanbul'un değil, Türkiye'nin ve yakın coğrafyamızın en donanımlı fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezlerinden biri olarak hizmet verecektir. Bu tesis, tedavi hizmetlerini en ileri düzeyde sunacağı gibi eğitim, araştırma ve bilim üretim merkezi olarak geleceğin sağlıkçılarını yetiştirecek ve sağlık bilimine katkı sunacaktır. Hastanemiz, ileri teknolojiye sahip altyapısıyla da örnek bir merkezdir. O nedenle bu merkezde sunacağımız özellikli hizmetleri tek tek saymak bile bizi gururlandırmaktadır: Palyatif Bakım Ünitesi, Robotik Rehabilitasyon Ünitesi, Lenfödem ve Onkoloji Rehabilitasyonu, Ortez-Protez Atölyesi, Geleneksel ve tamamlayıcı tıp Ünitesi, Dil ve Konuşma Terapisi, Yutma Terapisi, El ve Ergo Terapi, Geriatrik ve Pediatrik Rehabilitasyon, Kardiyak ve İnme Rehabilitasyon Üniteleri, Masaj ve manuel terapi merkezleri ve daha onlarca multidisipliner hizmet alanları'' dedi.

"TÜRKİYE, DÜNYA'NIN EN GELİŞMİŞ SAĞLIK ALTYAPISINA SAHİP ÜLKELERİNDEN BİRİ"

Türkiye Yüzyılı programı ile sağlıkta gelinen noktaya değinen Memişoğlu, ''Aziz İstanbullular, bugün Türkiye, Dünya'nın en gelişmiş sağlık altyapısına sahip ülkelerinden bir tanesidir. Şehir hastanelerimiz, birer bilim ve teknoloji üssü haline gelmiştir. Sağlık alanında pek çok temel göstergede dünya ortalamasının üzerine çıkılmıştır. Ülkemizin yaşadığı büyük gelişim tüm dünyaya örnek olmuş ve konuşulmaktadır. Kuşkusuz bu başarı Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu güçlü liderliğin ve planlamanın ve millete adanmış bir vizyonun eseridir. Geldiğimiz noktada Türkiye sağlık alanında sadece kendi vatandaşlarına değil; yurt dışından gelen milyonlarca insana da şifa sunan bir sağlık ülkesi haline gelmiştir. Bu büyük başarının arkasında, tüm sağlık çalışanlarımızın ve büyük sağlık ailemizin emeği vardır. Sağlıklı Türkiye Yüzyılı programımız ile sağlıkta geldiğimiz bu noktayı çok daha ilerilere taşımak amacıyla gece-gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz.'' şeklinde konuştu.

"HASTANEMİZ SADECE HASTALIKLARI TEDAVİ EDEN DEĞİL; UMUT İNŞA EDEN VATANDAŞLARIMIZIN YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRAN HAYATLARINA DOKUNAN BİR MERKEZ OLACAK "

''İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanemiz, inşallah bugünden itibaren sadece hastalıkları tedavi eden değil; umut inşa eden, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıran, hayatlarına dokunan bir merkez olacaktır. Bu vesileyle başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, bu büyük eserin hayata geçmesinde emeği olan mühendisinden işçisine, sağlık planlamacılarından yöneticilerine kadar herkese gönülden teşekkür ediyor, minnetlerimi arz ediyorum. Yeni hastanemiz İstanbul'a, Türkiye'ye ve tüm insanlığa hayırlı olsun. Sağlıkla, umutla ve inançla nice güzel günlere ulaşmamız dileğiyle. Allah'a emanet olun. Saygılar sunuyorum.''

(Foto: ahaber.com.tr)

İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi

-Poliklinik : 88 adet

-Ameliyathane : 5 adet

-Yatak kapasitesi : 705 adet

-Yoğun bakım yatağı : 6 adet

- Kapalı alan : 102.460 m²

- Otopark kapasitesi : 570 taşıt

- Kardiyopulmoner Rehabilitasyon

- Robotik Rehabilitasyon

- Sanal Gerçeklik Odası